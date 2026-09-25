IRIARTE DESTACÓ QUE EL ENCUENTRO DE VUOTO CON DIPUTADOS NACIONALES FORTALECE LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y LOS RECURSOS FUEGUINOS

Ushuaia 25/09/2026.- El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte destacó la reunión que mantuvo el intendente Walter Vuoto con los más de 30 diputados nacionales de distintas provincias, donde se abordaron temas estratégicos vinculados con la defensa de la soberanía nacional, la cuestión Malvinas y los recursos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Iriarte explicó que el encuentro se realizó en el marco de las gestiones que llevó adelante el Intendente durante su estadía en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de acercar la mirada de Ushuaia sobre cuestiones centrales para el desarrollo y la defensa del territorio nacional.

“En el día de ayer estuvimos con representantes de distintas provincias, entre ellos líderes de bloques y espacios del justicialismo. Walter aprovechó este viaje para transmitir la importancia de defender nuestra soberanía y poner sobre la mesa todo lo que implica la Base Naval Integrada y el rol estratégico que tiene Ushuaia”.

Durante la reunión, Vuoto presentó informes sobre la Base Naval Integrada, la promoción industrial, la infraestructura, la industria y el empleo, la conectividad y la presencia militar en el extremo sur, entre otros asuntos de impacto directo para la provincia.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que “muchas veces, desde Buenos Aires, la cuestión de la soberanía y de los recursos de nuestras islas se analiza desde otra perspectiva. Por eso es fundamental que podamos llevar nuestra mirada y explicar lo que sucede en nuestro territorio”.

“En este contexto donde el presidente cambió de parecer, posiblemente por cuestiones electorales, y ahora considera que hay que tener una Base Naval Integrada. Entendemos que debemos reafirmar la defensa de nuestros recursos y aportar nuestra mirada e impulsar acciones que permitan fortalecer la posición argentina y resguardar lo que nos pertenece” observó.