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Inscripciones abiertas para el Taller de Autogestión Musical: «Resguardo y Registro de Obras Inéditas»

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 26/09/2026.- Invitamos a los medios de comunicación a difundir e informar a la comunidad sobre la realización del Módulo 2 del Taller de Autogestión Musical, una iniciativa diseñada para brindar a los artistas y creativos locales las herramientas fundamentales para proteger su propiedad intelectual y llevar sus proyectos musicales del concepto a la realidad.

El encuentro abarcará desde la creación artística hasta el marco legal y el resguardo de las obras y ejecuciones musicales.

Contenido del taller:

  • Teoría y práctica: Exposición del marco legal vigente y guía paso a paso para realizar el registro de obras inéditas.
  • Resolución de dudas: Espacio interactivo de consultas para resolver inquietudes puntuales sobre el proceso de resguardo y registro.
  • Material de consulta: Entrega de guías en formato digital para futuros proyectos.

Información del evento:

  • Fecha: Sábado 3 de octubre
  • Hora: 14:00 hs
  • Lugar: Kayén 890
  • Duración: 1 hora y 30 minutos
  •   Sebastian Villafuerte – Secretario General SADEM Seccional Rio Grande
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