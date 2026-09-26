Inscripciones abiertas para el Taller de Autogestión Musical: «Resguardo y Registro de Obras Inéditas»

El encuentro abarcará desde la creación artística hasta el marco legal y el resguardo de las obras y ejecuciones musicales.
Contenido del taller:
- Teoría y práctica: Exposición del marco legal vigente y guía paso a paso para realizar el registro de obras inéditas.
- Resolución de dudas: Espacio interactivo de consultas para resolver inquietudes puntuales sobre el proceso de resguardo y registro.
- Material de consulta: Entrega de guías en formato digital para futuros proyectos.
Información del evento:
- Fecha: Sábado 3 de octubre
- Hora: 14:00 hs
- Lugar: Kayén 890
- Duración: 1 hora y 30 minutos
- Sebastian Villafuerte – Secretario General SADEM Seccional Rio Grande