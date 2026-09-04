INICIA EL CURSO UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DEL SUICIDIO Y PROMOCIÓN DE LA VIDA

Rio Grande 04/09/2026.- Con más de 2.000 personas inscriptas esta propuesta se enmarcado en la política pública de cuidado integral que impulsa la gestión del intendente Martín Perez. Las inscripciones continúan abiertas y la cursada dará inicio el miércoles 9 de septiembre bajo una modalidad completamente virtual.

El Municipio de Río Grande, junto a Globalpsy, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), el Ministerio Público de la Defensa y la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), continúa promoviendo acciones para el cuidado de la salud mental de la comunidad.

En este marco, se llevará adelante el Curso Universitario Virtual “Formadores en Prevención del Suicidio y Promoción de la Vida”, una propuesta que permite la participación de personas de distintos puntos del país y la región.

Durante esta primera jornada, la cual se desarrollará el miércoles 9 de septiembre a las 18 horas, se trabajará sobre “Comprender el Suicidio y Promover la Vida: Fundamentos y modelo comunitario de atención” y contará con la participación de destacados profesionales en el área de la salud mental. Entre ellos, la Dra. Cora Luguercho y los doctores Santiago Levín, Héctor Basile, Juan José Fernández y Agustín Perez.

La cursada se extenderá durante dos meses bajo modalidad completamente virtual y al finalizar se otorgará una certificación respaldada académicamente por la Universidad Nacional de La Plata. Se recuerda que las inscripciones continúan abiertas para quienes deseen participar del curso a través del siguiente enlace: https://bit.ly/4gI5tZQ.

Es de mencionar que esta formación de carácter libre y gratuito es parte de una iniciativa desarrollada de manera articulada entre el ámbito municipal, académico y científico, con el objetivo de brindar herramientas concretas para el abordaje de una problemática compleja como lo es el suicidio, desde una perspectiva comunitaria y preventiva.

De esta manera, el Estado Municipal sostiene su compromiso con la prevención del suicidio y el acompañamiento en salud mental, promoviendo la capacitación continua, la construcción de conocimiento colectivo y la consolidación de una comunidad más empática y comprometida.