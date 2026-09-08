INFANCIAS: MÁS DE 600 PERSONAS DISFRUTARON DE LA FIESTA DE TEJIENDO LAZOS

La actividad se desarrolló en el CEPLA El Palomar, donde niños, niñas y familias disfrutaron de una tarde con juegos, sorteos, espectáculos circenses, distintas sorpresas y la presentación en vivo de la banda Sin Cordones.
Durante la jornada también se entregaron kits especialmente preparados por los voluntarios y voluntarias que forman parte de Tejiendo Lazos y que, durante meses, trabajaron para que cada detalle de la celebración fuera posible.
“Tejiendo Lazos nació para transformar la solidaridad en acciones concretas y esta jornada fue una nueva muestra de todo lo que podemos lograr cuando trabajamos colectivamente. Más de 600 personas compartieron una tarde de alegría, encuentro y acompañamiento”, expresó Vuoto.
La legisladora destacó especialmente el compromiso de quienes participaron de la organización: “Cada kit entregado, cada juego y cada momento compartido fueron posibles gracias al enorme trabajo de nuestros voluntarios y voluntarias.
Son personas que brindaron su tiempo y su esfuerzo con muchísimo amor para construir una celebración pensada especialmente para nuestras infancias”. Finalmente, Vuoto agradeció a las familias, artistas, colaboradores y colaboradoras que participaron de la propuesta.
“En un contexto difícil, sostener estos espacios comunitarios es fundamental. Queremos que nuestros niños y niñas puedan disfrutar, encontrarse y crecer sabiendo que hay una comunidad que los abraza y los acompaña”, concluyó.