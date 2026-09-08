INFANCIAS: MÁS DE 600 PERSONAS DISFRUTARON DE LA FIESTA DE TEJIENDO LAZOS

Ushuaia 08/09/2026.- Más de 600 personas fueron parte de la celebración por el Día de las Infancias organizada por Tejiendo Lazos de Solidaridad, el proyecto solidario impulsado por la legisladora provincial Victoria Vuoto.

La actividad se desarrolló en el CEPLA El Palomar, donde niños, niñas y familias disfrutaron de una tarde con juegos, sorteos, espectáculos circenses, distintas sorpresas y la presentación en vivo de la banda Sin Cordones.

Durante la jornada también se entregaron kits especialmente preparados por los voluntarios y voluntarias que forman parte de Tejiendo Lazos y que, durante meses, trabajaron para que cada detalle de la celebración fuera posible.

“Tejiendo Lazos nació para transformar la solidaridad en acciones concretas y esta jornada fue una nueva muestra de todo lo que podemos lograr cuando trabajamos colectivamente. Más de 600 personas compartieron una tarde de alegría, encuentro y acompañamiento”, expresó Vuoto.

La legisladora destacó especialmente el compromiso de quienes participaron de la organización: “Cada kit entregado, cada juego y cada momento compartido fueron posibles gracias al enorme trabajo de nuestros voluntarios y voluntarias.

Son personas que brindaron su tiempo y su esfuerzo con muchísimo amor para construir una celebración pensada especialmente para nuestras infancias”. Finalmente, Vuoto agradeció a las familias, artistas, colaboradores y colaboradoras que participaron de la propuesta.

“En un contexto difícil, sostener estos espacios comunitarios es fundamental. Queremos que nuestros niños y niñas puedan disfrutar, encontrarse y crecer sabiendo que hay una comunidad que los abraza y los acompaña”, concluyó.