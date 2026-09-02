Industria Fueguina: Reactivan la fábrica de aires acondicionados Electra tras siete meses de parálisis

Rio Grande 02/09/2026.- Athuel Electrónica tomó por seis meses las instalaciones de la quebrada Aires del Sur y contempla un plan para producir 40.000 equipos en la primera etapa

La planta de Tierra del Fuego donde durante más de 15 años se fabricaron los aires acondicionados Electra comenzó a recuperar su actividad después de permanecer paralizada durante siete meses.

Lo hizo de la mano de Athuel Electrónica, empresa que tomó las instalaciones y maquinarias que pertenecieron a Aires del Sur y puso en marcha un proyecto que contempla producir 40.000 equipos durante el próximo semestre.

Reactivan fábrica de aires acondicionados Electra, tras meses frenada

Athuel forma parte de la estructura industrial que Grupo Novatech presenta para sus operaciones en Río Grande y uno de sus accionistas, Pablo Rubio, también conduce ese grupo empresario.

Precisamente, esa relación permite conectar la reapertura con el nuevo proyecto de Electra por el cual Novatech firmó un acuerdo por 20 años para fabricar, distribuir y comercializar la marca israelí en la Argentina, Uruguay y Paraguay.

Dentro de ese esquema, Athuel recuperará la actividad en el establecimiento situado en Thomas Bridge 873, mientras Novatech desarrollará el negocio regional de Electra.

La información proviene de un comunicado de la empresa sobre la reapertura pero en el que no se identifica la marca que llevarán las 40.000 unidades iniciales, aunque ambos proyectos se pusieron en marcha de manera simultánea.

Para volver a utilizar la fábrica, Athuel proyectó invertir u$s1 millón durante los próximos 12 meses, según lo informado por Leandro Liberman, accionista de la compañía, quien precisó que cerca de la mitad del desembolso ya fue destinada a las primeras adecuaciones.

«Estamos poniendo en marcha una etapa clave para Athuel y vamos a invertir un millón de dólares en la planta durante el próximo año, de los cuales ya llevamos invertida casi la mitad para adecuarla, apostando al desarrollo industrial de Tierra del Fuego», agregó el empresario.

Athuel Electrónica llega tras una crisis que apagó las líneas

La llegada de Athuel se produjo después de una crisis que había comenzado a manifestarse a fines de 2025, que se profundizó cuando Aires del Sur no reabrió la planta tras el receso de comienzos de 2026 y solicitó su propia quiebra al declarar que atravesaba una cesación de pagos generalizada e irreversible.

La compañía fabricaba y comercializaba equipos de climatización Electra y Fedders, pero había quedado sin recursos para pagar salarios, comprar insumos y sostener la operación.

Antes de acudir a la Justicia buscó incorporar un socio que aporte capital, aunque las negociaciones no prosperaron.

El cierre dejó sin actividad a más de un centenar de trabajadores y colocó las instalaciones, las líneas de producción y los restantes activos bajo control judicial.

Parte del personal participó en la conservación del establecimiento mientras se buscaba otro operador.

Durante los siete meses sin producción, el Municipio de Río Grande informó que sostuvo a las familias afectadas mediante subsidios para alquileres y servicios, ayuda alimentaria y atención de salud mental, además de haber acompañado las gestiones para recuperar la actividad industrial.

Athuel presentó posteriormente la garantía requerida dentro del expediente y recibió autorización para utilizar transitoriamente la fábrica que, de todos modos, continúa vinculada con la quiebra de Aires del Sur y bajo intervención del síndico.

Una nueva licencia para Electra

La búsqueda de un operador para la planta coincidió con el cambio de licenciatario de Electra, marca que pertenece a Electra Consumer Products, una compañía israelí dedicada a los electrodomésticos y equipos de climatización.

Aires del Sur había sido durante más de 15 años su fabricante y representante en el mercado argentino y tras el cierre de la empresa fueguina, Grupo Novatech anunció un acuerdo para desarrollarla durante los próximos 20 años.

El contrato comprende la fabricación, distribución y comercialización de sus productos en la Argentina, Uruguay y Paraguay pero la licencia comercial y el uso de la fábrica corresponden a operaciones diferentes.

Por un lado, Aires del Sur continúa dentro del proceso de quiebra, mientras que Athuel recibió una autorización temporal para trabajar con sus instalaciones y Novatech celebró el acuerdo regional con Electra.

La primera gama presentada para esta etapa incluye equipos de ventana sólo frío de 9.000 y 12.000 BTU y modelos split Inverter de 9.000, 12.000 y 18.000 BTU, aunque Novatech también comunicó que prevé ampliar posteriormente el portafolio de la marca.

No existe una confirmación equivalente para Fedders a pesar de que Aires del Sur también producía equipos de esa marca.

Un semestre para reflotar la producción

La autorización judicial permite que Athuel utilice la fábrica durante un período inicial de seis meses, plazo en el que tendrá a su cargo la conservación, el mantenimiento y el funcionamiento de las instalaciones y maquinarias.

La actividad se desarrollará bajo un esquema de producción a fasón en el que Athuel aportará el proyecto productivo, los insumos y la planificación industrial, pero empleará la infraestructura que quedó dentro de la quiebra de Aires del Sur.

El Municipio de Río Grande informó que el programa contempla fabricar 40.000 aires acondicionados durante el semestre, aunque la compañía no detalló cómo se distribuirá ese volumen entre los diferentes modelos ni publicó un cronograma mensual.

En el caso de la planta, dispone de líneas para unidades interiores y exteriores de equipos split y para aparatos de ventana y también posee sectores de cañerías y soldadura, circuitos de nitrógeno y gas refrigerante R32, equipamiento para pruebas, depósitos de materias primas y productos terminados e infraestructura logística.

Athuel señaló que trabajará progresivamente en la adecuación de esos sectores y en la planificación de las actividades.

El empleo todavía sin precisiones

La reapertura del establecimiento permite recuperar el uso de las líneas en las que trabajaba el personal de Aires del Sur, pero hasta el momento Athuel no indicó cuántos antiguos empleados serán convocados ni qué modalidad contractual aplicará.

La compañía tampoco comunicó si las incorporaciones se realizarán desde el comienzo de la producción o por etapas ya que su anuncio se limita a señalar que el desarrollo operativo avanzará progresivamente durante la adecuación de la fábrica.

Por lo tanto, el programa permite reactivar el establecimiento, pero todavía no ofrece una cifra oficial sobre los puestos de trabajo involucrados ni establece qué ocurrirá con el empleo una vez terminado el plazo inicial de seis meses.

Una reconversión iniciada en otra fábrica

El ingreso de Athuel al negocio de los aires acondicionados había comenzado antes de la quiebra de Aires del Sur.

En noviembre de 2025, el gobierno nacional autorizó a la empresa a reemplazar su proyecto de hornos microondas por uno de equipos de climatización dentro del régimen promocional de Tierra del Fuego.

La Resolución 469/2025 estableció para ese programa una inversión de $876,47 millones y una producción mínima de 8.000 unidades durante el primer año con el compromiso de aumentar a 15.000 en el segundo y a 20.000 desde el tercero, con una capacidad máxima autorizada de 150.000 equipos anuales.

La empresa también asumió la obligación de incorporar nueve empleados durante el primer año, ocho adicionales en el segundo y otros cinco en el tercero.

Athuel desarrolla actividades industriales en Tierra del Fuego desde la década de 1980; ingresó al régimen promocional de la Ley 19.640 en 1989 y posteriormente fabricó televisores y lavarropas Enova, además de televisores Skyworth.

Grupo Novatech, por su parte, fabrica y comercializa productos tecnológicos y electrodomésticos con un portafolio que incluye Enova, la distribución de los celulares Infinix y la plataforma comercial Pipe.

Fuente: Iprofesional