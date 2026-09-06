La industria fueguina en su peor momento: entre el vaciamiento del FAMP y la falta de representación política

Rio Grande 06/09/2026.- En el marco del Día de la Industria, celebrado el 10 de septiembre, la realidad de Río Grande —ciudad industrial por excelencia de Tierra del Fuego— dista mucho de ser motivo de festejo. El economista Juan Pablo De Luca describió la situación como “uno de los momentos más difíciles de la historia industrial fueguina”, con una pérdida de casi la mitad de los puestos de trabajo en los últimos tres años. “En este mes del año pasado teníamos alrededor de 10.000 puestos de trabajo industriales registrados, hoy apenas 6.000”, señaló, subrayando que detrás de cada empleo perdido hay familias y una identidad colectiva que se ve golpeada.

El panorama se agrava con el manejo del Fondo para la Ampliación Productiva (FAMP), creado en 2021 para financiar nuevos proyectos industriales. Según De Luca, el gobierno nacional designó recientemente a tres representantes ajenos a la provincia —Ignacio Rodríguez Jalón, Miguel Schmuggler y María Belén Arrúa—, todos vinculados a La Libertad Avanza en Buenos Aires. “Hoy se le están dando a operadores del tercer cordón del conurbano, mientras Tierra del Fuego pierde miles de puestos de trabajo”, denunció. El fondo, que cuenta con unos 360 millones de dólares, corre el riesgo de ser utilizado para fines ajenos a la industria fueguina, incluso para mejorar las cuentas fiscales del ministro Caputo mediante la subejecución de fideicomisos.

El intendente Martín Pérez había solicitado formalmente que parte de esos recursos se destinen a capacitaciones rentadas para trabajadores desvinculados, pero la propuesta fue archivada sin respuesta. “Es una herramienta que podría ayudar a familias que perdieron su principal fuente de ingreso, pero quedó en manos de personas que no conocemos”, lamentó De Luca.

La crisis golpea con fuerza al sector textil, uno de los más antiguos de la isla. El presidente de CAFIM, Garófalo, dio por finalizada la actividad en la provincia, tras años de lobby en contra desde el sector textil nacional y el impacto de la apertura indiscriminada de importaciones. “Las camisetas de la selección argentina que se vendieron durante el mundial se trajeron de Tailandia, cuando históricamente la tela se producía acá”, ejemplificó De Luca, mostrando cómo se destruye trabajo argentino y fueguino.

El economista también cuestionó la actitud de los representantes nacionales de Tierra del Fuego, tanto senadores como diputados, por su defensa de las políticas de La Libertad Avanza. “Nuestros diputados fueron elegidos para defender al pueblo fueguino y están haciendo exactamente lo contrario. Repiten discursos empresariales y no ofrecen ninguna solución”, afirmó, citando el caso del diputado Rodríguez, quien justificó despidos en Mirgor con argumentos empresariales.

Finalmente, De Luca planteó la necesidad de recuperar una visión industrial estratégica: “No podemos limitarnos a discutir cuántos televisores fabricamos. Tenemos que pensar en cuántas empresas jóvenes podemos crear, cuánto conocimiento generar, cuánto valor agregar y cómo aprovechar nuestra ubicación sobre los pasos bioceánicos y el Atlántico Sur. Podemos elegir entre ver desaparecer lo que tenemos o construir algo mucho más grande”.

La entrevista concluyó con un anticipo: el próximo encuentro abordará el impacto económico del yacimiento León Marino, cuya producción proyectada para los próximos 30 años podría significar ingresos millonarios para el país.

Fuente: Resumen Económico. Radio Provincia.