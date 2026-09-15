Guadalupe Zamora: Río Grande en crisis: desempleo, endeudamiento y silencio oficial frente al avance libertario

Rio Grande 15/09/2026.- La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, expuso con crudeza la situación que atraviesa la ciudad y la provincia de Tierra del Fuego: desempleo creciente, caída del consumo, endeudamiento récord y un gobierno provincial que guarda silencio frente al avasallamiento del gobierno nacional.

Endeudamiento y pobreza en aumento Zamora señaló que más de 35.000 personas en la provincia están endeudadas, con montos que superan los 4,5 millones de pesos en promedio. El 26% de las mujeres se encuentra en mora, muchas de ellas sostén de hogares monomarentales que deben cubrir alimentos y servicios básicos triplicados en los últimos tres años.

“Los números de inflación dibujada que plantea el gobierno de Javier Milei no reflejan la realidad. Los servicios aumentaron casi un 800%, los combustibles un 300%, y los salarios siguen congelados”, denunció.

Desempleo y falta de proyectos de vida La crisis golpea especialmente a los jóvenes, que no encuentran oportunidades de estudio ni de trabajo. “Esto genera frustración, depresión y desesperanza. No estamos pudiendo construir proyectos básicos de vida”, advirtió Zamora.

Empresas que no invierten en la isla La dirigente cuestionó a Newsan y Mirgor, que invierten millones en Buenos Aires mientras en Río Grande cierran líneas de producción, aplican suspensiones y amenazan con despidos. “Nos vendieron humo con puertos y proyectos que nunca se concretaron. Mientras tanto, acá hay cierres y retiros voluntarios”, señaló.

Militares norteamericanos en Ushuaia por DNU Zamora también criticó la presencia de tropas estadounidenses realizando ejercicios en Laguna Esmeralda, autorizados por decretos de necesidad y urgencia de Milei. “Me llama la atención que el gobernador no se haya expresado sobre esto, en un momento de escalada con el Reino Unido. Pareciera que volvimos a ser territorio nacional, con el gobierno nacional apropiándose de nuestros recursos estratégicos”, afirmó.

Conclusión crítica La entrevista deja en evidencia el impacto devastador de las políticas libertarias en Tierra del Fuego: salarios congelados, consumo desplomado, endeudamiento récord y un Estado provincial paralizado. Río Grande, que alguna vez fue motor industrial, hoy enfrenta una crisis social sin precedentes, mientras el gobierno nacional avanza con ajustes y presencia militar extranjera sin control parlamentario.