Graciania y un desconocimiento grave «El SUTEF quita el estado de derecho a lo estudiantes fueguinos por el paro».

El Estado de derecho sigue vigente: El «Estado de derecho» significa que gobernantes y gobernados están sujetos a las leyes y a la Constitución. Un paro docente no suspende la Constitución ni las garantías individuales. Los alumnos siguen estando bajo la protección total de las leyes, la justicia y los derechos humanos. [1] (https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/texact.htm)
Conflicto de derechos constitucionales: En todo caso, lo que ocurre durante una huelga es una tensión o colisión de derechos, un fenómeno común en el derecho constitucional:Por un lado, el derecho a huelga de los trabajadores de la educación, amparado explícitamente en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.Por el otro, el derecho a aprender y recibir educación de los alumnos, consagrado en el artículo 14 de la Constitución y en tratados internacionales. [1] (https://www.suteba.org.ar/marco-legal-protectorio-del-derecho-a-huelga-17915.html), (https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/texact.htm)Rol del Estado: Cuando estos derechos entran en conflicto, la responsabilidad de resolver la situación y garantizar que los alumnos no pierdan su escolaridad recae sobre el Estado (a través de paritarias, conciliaciones obligatorias o políticas públicas), no sobre el estatus jurídico de los menores.
(https://www.facebook.com/docentefernandocarlos/posts/record%C3%A1-que-siendo-suplente-te-pod%C3%A9s-adherirno-solo-pueden-adherirse-los-afiliad/1075029501322672/),
(https://ahoracalafate.com.ar/contenido/39567/la-educacion-derecho-social-que-debe-garantizar-el-estado)
La perspectiva política: ¿Puede una legisladora expresarse así? A pesar del error conceptual de la frase, la legisladora está facultada para decirla debido a las protecciones de su rol:Inmunidad de opinión (Fueros):
Los legisladores nacionales y provinciales cuentan con inmunidad parlamentaria. Esto impide que sean sancionados o demandados judicialmente por las opiniones, discursos o declaraciones que emitan en el desempeño de sus funciones.
Libertad de expresión y debate público: En el marco del debate político (por ejemplo, discusiones sobre declarar a la educación como «servicio esencial»), es frecuente el uso de hipérboles, metáforas o declaraciones de fuerte impacto mediático para visibilizar una postura o criticar las medidas gremiales.
Es dable aclarar aquí, y no es un detalle menor, que la legisladora Graciania es abogada y periodista, por lo que sus expresiones son de una gravedad institucional que asusta, porque imponer este decurso, desconociendo derechos básicos con rango constitucional, no habla muy bien de ella y mucho menos de sus conocimientos jurídicos y constitucionales.