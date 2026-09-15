GOBIERNO PRESENTÓ UNA PROPUESTA INTEGRAL AL SUTEF: «LO MÁS IMPORTANTE SON NUESTROS CHICOS Y CHICAS EN LAS AULAS»

Tierra del Fuego 15/09/2026.- El gobernador Gustavo Melella encabezó este lunes en Casa de Gobierno una reunión con representantes del SUTEF, junto al ministro de Educación, Pablo López Silva, y la presidenta de la Agencia de Innovación, Analía Cubino. El Ejecutivo provincial propuso un gran acuerdo social y educativo, con el objetivo central que los chicos y chicas vuelvan a las aulas.

Durante el encuentro, el Gobierno presentó una propuesta integral de financiamiento, recuperación salarial y transformación educativa, que contempla medidas excepcionales para atender la emergencia salarial docente y avanzar en soluciones de fondo para el sistema educativo fueguino.

“Lo más importante son nuestros chicos y chicas en las aulas. Por eso planteamos un gran acuerdo social y educativo, integral, que nos permita recuperar el tiempo de clases y, al mismo tiempo, trabajar sobre las cuestiones estructurales que necesita nuestra educación”, sostuvo el gobernador Gustavo Melella.

Uno de los principales puntos de la propuesta es la declaración de la emergencia salarial docente mediante decreto, que permitirá adoptar medidas excepcionales y reestructurar recursos para atender la situación salarial del sector.

“Voy a declarar por decreto la emergencia salarial docente. Esto reconoce el problema salarial que hay y nos permite tomar medidas de reestructuración de recursos”, explicó el Mandatario.

Asimismo, el Gobierno anunció que la próxima semana presentará una nueva propuesta de Ley de Financiamiento Educativo, destinada a generar mayores recursos y previsibilidad para el sistema educativo provincial.

“Tenemos que buscar nuevas herramientas de financiamiento. Estamos trabajando para presentar una propuesta que permita darle mayor previsibilidad al sistema educativo”, señaló Melella.

La propuesta también contempla retomar el proceso de transformación educativa, fortaleciendo las políticas pedagógicas y didácticas y trabajando especialmente sobre los aprendizajes de los estudiantes que se vieron afectados por la interrupción de las clases.

Otro de los ejes será la conformación de una Mesa de Salud, destinada a abordar las condiciones de salud de los trabajadores de la educación, reducir los indicadores de enfermedad y disminuir las inasistencias vinculadas a estas situaciones.

“Hay que trabajar para que nuestros docentes estén bien, con condiciones laborales apropiadas. Tenemos que mejorar los indicadores de salud y atender las causas del ausentismo”, afirmó el Gobernador.

Melella remarcó que la propuesta no se limita a una discusión salarial, sino que busca construir un acuerdo de paz social y educativa hasta enero, con una agenda de trabajo concreta.

“La educación es mucho más que un salario docente, que es importantísimo. Tenemos que trabajar también en financiamiento, salud, infraestructura, condiciones laborales y transformación educativa”, sostuvo.

Finalmente, el mandatario insistió en que el objetivo inmediato es recuperar la normalidad del ciclo lectivo.

“Nosotros avanzamos en todos estos puntos, pero con los chicos dentro de las escuelas, en el aula”, afirmó Melella, y concluyó: “Todo lo que hacemos y todo lo que buscamos en recursos es para que nuestros pibes estén en las aulas estudiando con calidad”.