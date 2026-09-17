GOBIERNO EN TU BARRIO LLEGA CON UNA NUEVA EDICIÓN A USHUAIA ESTE SÁBADO

Tierra del Fuego 17/09/2026.- El Gobierno de la Provincia llevará adelante este sábado 19 de septiembre una nueva jornada de Gobierno en tu Barrio en Ushuaia, con el objetivo de acercar servicios, trámites, asesoramiento y propuestas a las vecinas y vecinos de la ciudad.

La actividad se desarrollará de 15 a 18 h en el Jardín N.° 8 “Caminito de Colores”, ubicado en Facundo Quiroga 1720.

Durante la jornada estarán presentes equipos de distintas áreas del Gobierno Provincial, entre ellas Registro Civil, Juventudes, Aprendo en Mi Barrio, Secretaría de Ambiente, Deportes, Bienestar, Subsecretaría de Pueblos Originarios, Derechos Humanos, Banco Ortopédico y UATID, que brindarán información, asesoramiento y atención a la comunidad.

También se dispondrá de distintos servicios vinculados a la salud, entre ellos vacunación, testeos, promoción de la salud y asesorías integrales. Asimismo, se brindará orientación para la gestión de atención en CAPS para Salud de la Mujer y se ofrecerá asesoramiento sobre anticoncepción y salud sexual y no reproductiva.

La propuesta contará además con peluquería y actividades destinadas a generar un espacio de encuentro y participación para las familias.

A través de Gobierno en tu Barrio, el Ejecutivo Provincial continúa fortaleciendo la presencia territorial y acercando servicios y herramientas a los barrios, facilitando el acceso de la comunidad a trámites, programas y políticas públicas.