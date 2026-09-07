Gabriel Ramonet: “La cúpula judicial siempre tuvo algún argumento para tener beneficios”

Rio Grande 07/09/2026.- Por Armando Cabral – Radio Provincia TDF El periodista y escritor Gabriel Ramonet, compañero de trabajo en Radio Provincia, analizó en profundidad la situación de la Justicia fueguina y puso el foco en los salarios de los jueces de mayor jerarquía, que calificó como “lo más discutible de la ecuación”. Su mirada crítica expone las desigualdades internas y los privilegios de la cúpula judicial frente a empleados y magistrados de primera instancia.

Sueldos abismales en la cúpula

Ramonet recordó que la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Bataini, reconoció recientemente un sueldo de 25 millones de pesos mensuales, justificándolo por su dedicación exclusiva y trayectoria de casi 40 años.

“Ese ejemplo pinta de cuerpo entero cuál es el problema que tiene la Justicia”, señaló Ramonet.

“Dubai” y la desigualdad interna

El periodista contrastó las condiciones de trabajo entre los empleados judiciales y la cúpula:

“En Ushuaia hay una sede de tribunales en Monte Gallinero, con oficinas muy pequeñas y empleados hacinados. Y después está el nuevo edificio del Superior Tribunal, al que los propios empleados llaman Dubai por el lujo que tiene.”

Para Ramonet, la diferencia es clara: los jueces de primera instancia y los trabajadores de base son los que menos cobran, mientras que los altos funcionarios concentran los mayores beneficios.

Comparaciones internacionales

Ramonet recordó que los sueldos de la Justicia fueguina superan incluso a los de Estados Unidos:

“Cuando ustedes publicaron eso en La Licuadora, vi que había sueldos de Estados Unidos inferiores a los del Superior Tribunal local. Llegan a ganar más que un senador norteamericano.”

El tope constitucional ignorado

El periodista subrayó que la Constitución provincial establece un tope salarial en el Estado, pero los jueces han dictado fallos para apartarse de esa norma:

“La cúpula judicial en la historia de la provincia siempre tuvo algún argumento para tener beneficios, no sólo en su sueldo, sino también en la obra social. Durante mucho tiempo se los autorizó a tener obras sociales privadas y no aportar a la OSEF.”

Incluso recordó el caso del legislador Manuel Reimbó, quien fue condenado judicialmente por aplicar el tope cuando presidía la Legislatura.

Una discusión pendiente

En un contexto de crisis económica y déficit presupuestario, Ramonet fue categórico:

“Es hora de discutir en serio los salarios en Tierra del Fuego de las autoridades. Los jueces no son los únicos que ganan más de lo que les corresponde. También los miembros del Tribunal de Cuentas. Hay que discutir todas las escalas salariales.”

Conclusión

La entrevista con Gabriel Ramonet expone con crudeza la brecha salarial y los privilegios históricos de la cúpula judicial fueguina, que se aparta de la Constitución para sostener beneficios exclusivos. En medio de una crisis económica y con empleados en conflicto por sus bajos sueldos, la discusión sobre los salarios de las autoridades judiciales aparece como una deuda urgente de la política provincial.

Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia