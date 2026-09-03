Frente a la crisis nacional LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ACORDÓ UN NUEVO AUMENTO SALARIAL DEL 8,24% CON TODOS LOS GREMIOS MUNICIPALES

Ushuaia 03/09/2026.- _La gestión del intendente Walter Vuoto consolidó un nuevo acuerdo salarial con las siete entidades sindicales que representan a los trabajadores municipales. Con este esquema acumulativo, la recomposición salarial en 2026 llega al 19,39% y los haberes municipales continúan ubicándose por encima de la inflación patagónica_

En un escenario socioeconómico nacional marcado por la pérdida generalizada del poder adquisitivo, la recesión y la incertidumbre en distintas regiones del país, la Municipalidad de Ushuaia cerró un nuevo acuerdo salarial con la totalidad de los gremios que nuclean a los trabajadores municipales, garantizando una suba acumulativa del 8,24% efectiva sobre los haberes de julio.

El acta paritaria, refrendada por el Ejecutivo municipal junto a ATE, SOEM, ASEOM, SEMUP, el Sindicato del Personal Jerárquico, SaDEM y UPCN, abarca a todas las modalidades contractuales de la administración pública local y reafirma la premisa de resguardar el salario frente al encarecimiento constante del costo de vida en la Patagonia.

El esquema salarial contempla tres tramos: el primero, del 3%, ya fue liquidado e impactó en los haberes de agosto; el segundo sumará un 3% a partir de septiembre; y el tramo final aplicará un 2% en octubre. Al tratarse de porcentajes acumulativos, la mejora global consolidada alcanza el 8,24%, llevando la recomposición en lo que va del 2026 al 19,39%.

La comparación con el resto de la provincia refuerza esa lectura. En Río Grande, la recomposición salarial municipal fue del 28,15% en 2025 y del 14,66% en lo que va de 2026, en ambos casos por debajo de la inflación patagónica, mientras que en el registro interanual la pauta alcanzó un 23,42%, es decir, 8,46 puntos menos que el índice regional y más de 11 puntos por debajo de lo acordado en Ushuaia. Esa diferencia se refleja en las escalas vigentes: el grado más bajo de la escala municipal de Ushuaia (grado 5, $905.520) supera hoy a la categoría más alta de Río Grande (categoría 24, $850.961).

Desde el Municipio subrayaron que este nuevo tramo se inscribe en una política sostenida de preservación del poder de compra de las familias municipales. Los indicadores oficiales ratifican esa trayectoria: durante 2025 los salarios municipales acumularon un incremento del 33,34%, frente a una inflación patagónica del 33,03%. Del mismo modo, en el registro interanual entre agosto de 2025 y julio de 2026, la pauta municipal alcanzó un 34,94%, superando el 31,87% del índice inflacionario de la región.

Durante el encuentro, las entidades gremiales solicitaron formalmente trasladar los alcances del acuerdo al sector pasivo, reafirmando una mirada integral sobre toda la familia trabajadora del municipio.

Finalmente, las autoridades locales y la dirigencia sindical coincidieron en sostener el diálogo paritario permanente, pautando una nueva reunión para el mes de noviembre de 2026 con el fin de evaluar la evolución macroeconómica y dar continuidad a la mesa salarial.