Financiamiento de la educación universitaria: análisis de la evolución considerando presupuesto 2027 tiene una reducción de 25,4%

Editorial: Hipocresía y doble vara contra los trabajadores de la educación

Rio Grande 11/09/2026.- Por Armando Cabral En los últimos días, algunos sectores políticos y empresariales de Ushuaia han señalado a los docentes fueguinos como responsables de la caída de las ventas y de la crisis económica local, atribuyendo al acampe y a las medidas de fuerza el deterioro comercial. La acusación es tan injusta como hipócrita: se pretende que los trabajadores de la educación sostengan el sistema con sueldos de $800.000 por un cargo, mientras quienes los critican perciben varios millones de pesos mensuales en dietas, contratos y beneficios estatales.