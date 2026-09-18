Financiamiento de la educación universitaria: análisis de la evolución considerando presupuesto 2027 tiene una reducción de 25,4%

- El 23/12/2025 la Justicia ordenó aplicarla y, para evitar su implementación, el 18/02/2026 el Gobierno envió un proyecto al Congreso para modificarla. Sin embargo, a pesar de ingresar formalmente por la Cámara de Diputados, la iniciativa no llegó a ser tratada en comisión.
- El presupuesto de las Universidades Nacionales, en su Programa 26, “Desarrollo de la Educación Superior”, registró un sensible ajuste durante la gestión de La Libertad Avanza.
- 2025 versus 2023. Entre ambos presupuestos, la caída en términos reales alcanzó 35,4%.
- 2026 versus 2023. Si se compara el 2023 con el presupuesto vigente en 2026 – hasta el 15 de septiembre (en pesos constantes y con proyección de la inflación hasta diciembre basada en la mediana del REM, ultimo disponible al mes de agosto 2026), implica hoy, y sin actualizaciones mediante hasta fin de año, una reducción acumulada de 25,4% respecto de 2023.
- 2027 versus 2023. El Proyecto de Presupuesto para 2027 prevé un leve crecimiento en términos reales de 0,3% en comparación con el crédito vigente para 2026 (actualizado a valores constantes para 2027). Sin embargo, consolida el ajuste sobre las Universidades Nacionales dado que se ubica 25,2% por debajo en términos reales de los niveles registrados en 2023.
- Discrecionalidad en los salarios para el 2027. El programa 26 (“Desarrollo de la Educación Superior”) incluye $851.558 millones del concepto Fortalecimiento de Recursos Humanos que, dado que se encuentra “bajo la línea”, su ejecución se encuentra al arbitrio de la Secretaria de Educación. Es decir, podría ejecutarse o no.
- Presupuesto 2027 versus Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales. Si se hubiera aplicado la Ley insistida, el presupuesto de Universidades Nacionales ascendería a $9,74 billones a valores de 2027 (actualizado por la inflación promedio proyectada por el Gobierno del 2027). Es decir, la Ley de Financiamiento Universitario superaría en 29,8% el Presupuesto 2027.
- Desde la asunción del Gobierno de La Libertad Avanza, tanto los docentes como el personal no docente de las Universidades Nacionales registraron una fuerte pérdida de poder adquisitivo en sus salarios: hasta agosto de 2026, el poder adquisitivo de los trabajadores docentes y no docentes universitarios permanece 25,0% por debajo del nivel de noviembre de 2023.
El Presupuesto 2027 en su artículo 12, último párrafo, establece: “Las plantas de personal docente y no docente sobre las cuales se aplicarán los aumentos salariales en el año 2027 serán las vigentes a las liquidaciones correspondientes al mes de noviembre de 2026, salvo los aumentos de las plantas aprobadas y autorizadas por la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, según lo establezca el MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO.”
- Salario histórico un Jefe de Trabajos Prácticos: un JTP con dedicación semi-exclusiva sin antigüedad pasó de cobrar $1.163.366 (noviembre de 2015) a $652.727 (agosto de 2026) en pesos de agosto 2026, una caída real de 43,9%. Con la Ley de Financiamiento Universitario, la pérdida se habría reducido considerablemente dado que el salario sería $870.744 (-25,2%).
- Salarios por debajo de la línea de pobreza e indigencia: en agosto de 2026 solo los docentes titulares y adjuntos con dedicación exclusiva y los no docentes de categoría 1, 2 y 3 superan la línea de pobreza (CBT para Hogar Tipo 2), siendo que el resto de los trabajadores no docentes perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. Considerando la CBA, los JTP y Auxiliares de dedicación semi-exclusiva, al igual que todos los cargos de dedicación simple, se encuentran por debajo de la línea de indigencia.
Fuente: CEPA