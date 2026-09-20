FINALIZÓ LA 2ª EDICIÓN DE “CONOCIENDO EL MOTOR PRODUCTIVO DE LA CIUDAD”

Europa 20/09/2026.- La propuesta impulsada por el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, culminó con una visita a la planta de producción de RGA Alimentos, ubicada en la Misión Salesiana. Durante esta segunda edición, vecinos y vecinas pudieron conocer empresas, pymes y emprendimientos que producen, innovan, generan empleo y forman parte del entramado productivo de la ciudad.

En el marco del Mes de la Industria, el Municipio de Río Grande llevó adelante la segunda edición de “Conociendo el Motor Productivo de la Ciudad”, una iniciativa que busca acercar a la comunidad a quienes producen en Río Grande y visibilizar las capacidades productivas, tecnológicas y emprendedoras que se desarrollan en la ciudad.

A lo largo de esta edición se realizaron recorridos por Vitalcan Com & Log; Electrofueguina; CJE Indumentaria; Cervecería Coirón; Plásticos de la Isla Grande S.A. (PIGSA); y RGA Alimentos, conformando un recorrido por experiencias productivas de diferentes escalas, trayectorias y sectores.

Las visitas permitieron conocer procesos industriales, incorporación de tecnología, producción de alimentos, experiencias emprendedoras y proyectos que fueron creciendo y consolidándose en Río Grande. De esta manera, la propuesta buscó poner en valor no sólo a las empresas de trayectoria, sino también a las pymes y emprendimientos locales que generan nuevas capacidades y oportunidades.

El secretario de Desarrollo Productivo, Lic. Facundo Armas, destacó que “Río Grande tiene una historia profundamente vinculada a la industria, pero también tiene enormes capacidades para seguir ampliando su matriz productiva. Tenemos empresas, pymes y emprendimientos que innovan, agregan valor y generan trabajo desde nuestra ciudad, y queremos que la comunidad pueda conocerlos y sentirse parte de ese entramado productivo”.

Asimismo, Armas señaló que “muchos proyectos que hoy producen y comercializan comenzaron como pequeños emprendimientos. Acompañar esos procesos, generar herramientas para que puedan crecer y vincularlos con otros actores productivos es también una política de desarrollo”.

La segunda edición culminó en RGA Alimentos, la planta productiva ubicada en la Misión Salesiana, donde los participantes pudieron conocer el proceso de producción local de alimentos y una de las políticas que lleva adelante el Municipio para fortalecer nuevas actividades productivas vinculadas a la soberanía alimentaria.

“Conociendo el Motor Productivo de la Ciudad” permitió, además, fortalecer el vínculo entre la comunidad y quienes producen en Río Grande, reconociendo el conocimiento, la inversión, el trabajo y la capacidad emprendedora que existen en el territorio.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa acompañando al entramado productivo local y generando políticas orientadas a fortalecer las capacidades existentes, promover nuevas actividades y ampliar la matriz productiva de Río Grande, la casa de todos.