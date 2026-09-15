“ESTAMOS TRABAJANDO PARA QUE EL ‘PAPA FRANCISCO’ SIGA TENIENDO EL MISMO DESTINO Y FUNCIONAMIENTO, MÁS ALLÁ DE CUALQUIER GESTIÓN”

Rio Grande 15/09/2026.- Así lo afirmó el intendente Martín Perez en el marco de una mateada que compartió junto a adultos y adultas mayores. La propuesta organizada por la Dirección General para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores reunió a integrantes de distintos Centros de Jubilados, participantes del Centro Municipal “Papa Francisco” y personas mayores de la comunidad, con el objetivo de que disfruten de un espacio de recreación, contención y encuentro compartido.

El intendente Martín Perez estuvo presente en una nueva mateada con personas mayores de la ciudad, realizada en el Polideportivo Carlos Margalot. La propuesta reunió a integrantes de distintos Centros de Jubilados, participantes del Centro Municipal “Papa Francisco” y vecinos en general, quienes disfrutaron de una tarde pensada para compartir, encontrarse y fortalecer los vínculos.

Durante la jornada, las y los presentes participaron de distintas propuestas recreativas que incluyeron música, baile y sorteos, además de compartir una merienda con comida y mates.

El intendente Martín Perez subrayó que “hay mucho amor, compromiso y esfuerzo detrás de cada propuesta que llevamos adelante como Municipio para que ustedes puedan disfrutar y sentirse acompañados. Este mes es especial porque, además de recibir la primavera, celebramos a nuestros adultos mayores y vamos a tener una agenda de actividades deportivas, culturales y recreativas en distintos espacios de la ciudad”.

Asimismo, el Intendente destacó la importancia de garantizar que los espacios destinados a las personas mayores trasciendan las distintas gestiones y afirmó que “se está impulsando una ordenanza para que el Centro Municipal de Bienestar ‘Papa Francisco’ siga teniendo el mismo destino y funcionamiento. Esto es muy importante desde el punto de vista institucional y forma parte del compromiso de seguir generando espacios donde nuestros adultos mayores puedan encontrarse, participar y disfrutar”.

Perez sostuvo que “estamos atravesando un momento muy difícil y ustedes lo saben mejor que nadie, por eso tenemos que transitarlo juntos, tendiéndole la mano a quien lo necesita y acompañando a quienes tienen dificultades para salir adelante. Tenemos un desafío, que es entender como comunidad que no nos vamos a salvar individualmente, sino que tenemos que seguir construyendo entre todos”.

Por su parte, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, afirmó que “vivimos una tarde hermosa, llena de abrazos, de risas y de encuentros que nos llenan el corazón. Para nosotros, cada mateada es mucho más que una actividad recreativa, es la posibilidad de decirles a nuestras personas mayores que no están solos, que son una parte fundamental de nuestra comunidad y que queremos verlos disfrutar, activos y acompañados”.

Ybars subrayó: “cuando vemos el Margalot lleno, con música, baile y tantas ganas de compartir, entendemos que vamos por el camino correcto. Detrás de cada propuesta hay un equipo enorme que trabaja con mucho amor y compromiso, y hay una decisión política muy clara de nuestro Intendente de seguir cuidando a quienes nos han dado tanto. Vamos a seguir construyendo una Río Grande que abrace y ponga en valor a sus personas mayores todos los días”.

Finalmente, la directora general para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Analía Caruso señaló que “desde el Municipio trabajamos todos los días para que nuestras personas mayores tengan espacios donde se sientan acompañadas, valoradas y protagonistas. Se trata de generar oportunidades de encuentro, participación y bienestar. Verlos disfrutar, bailar, compartir un mate y reencontrarse nos confirma la importancia de seguir fortaleciendo estos encuentros”.