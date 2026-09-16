FOPEA presentó los lineamientos para un nuevo Estatuto del Periodista Profesional

Argentina 16/09/2026.- En un contexto desafiante para el futuro del periodismo y la libertad de expresión, FOPEA presentó los ejes conceptuales que considera indispensables para la formulación del nuevo marco regulatorio de la profesión.

La exposición del trabajo estuvo a cargo de integrantes de la conducción de la entidad que encabezaron este proyecto: Fernando Stanich, Paula Moreno, Fabio Ladetto y Florencia Pérez Gaudio, y contó con la participación especial del periodista de investigación e integrante de la Comisión Directiva de FOPEA, Hugo Alconada Mon.

Fernando Stanich, presidente de FOPEA, sostuvo: “Somos conscientes de que la legislación vigente debe actualizarse porque el ecosistema periodístico cambió por completo. Conviven medios tradicionales con proyectos cooperativos y autogestionados, por ejemplo. Sin una ley que iguale las condiciones de trabajo en toda la Argentina, esa disparidad de realidades y la atomización actual potencian la debilidad y los riesgos para la independencia de los periodistas”. Además, agregó: “Necesitamos evitar que haya colegas de primera categoría y de tercera según el medio, la plataforma o la provincia en la que trabajen”.

Al explicar cómo se construyó esta propuesta conceptual, Stanich detalló que el borrador inicial se fue puliendo mediante un debate federal y representativo de FOPEA, el cual incluyó consultas a los socios de la entidad, a referentes del periodismo de todo el país y a académicos universitarios. Asimismo, se organizaron instancias de consulta directa a través de encuentros virtuales y una mesa de debate en el Congreso de FOPEA en Córdoba para someter el documento a una discusión abierta, espacio en el que también se participó de un encuentro convocado por gremios. Finalmente, la versión corregida fue revisada por colegas puntuales y por la red legal de FOPEA, donde especialistas examinaron cada eje desde un enfoque técnico y jurídico. “Ese recorrido brinda legitimidad porque es un documento que se construyó escuchando, corrigiendo y volviendo a escuchar”, concluyó el presidente de FOPEA.

FOPEA.

La propuesta completa, que busca servir de base para el debate legislativo, se estructura sobre pilares modernos, éticos y federales, orientados a redefinir el rol del periodista en el escenario actual y robustecer sus garantías. Entre sus conceptos principales se destaca el reconocimiento de la profesión como un servicio esencial para la democracia dentro de un ecosistema de medios diverso y autogestionado, exigiendo que el Estado garantice el libre tránsito y un acceso transparente a las fuentes oficiales. Asimismo, el documento refuerza la independencia y el compromiso ético mediante el secreto profesional, el rechazo a la colegiación obligatoria, el blindaje frente a la vigilancia digital y la incorporación de una cláusula de conciencia ante presiones ideológicas. Finalmente, la iniciativa aborda de forma pionera el impacto tecnológico al regular el derecho a la firma, el uso ético de la Inteligencia Artificial frente a la propiedad intelectual, y la protección del bienestar del trabajador a través del derecho a la desconexión laboral y la seguridad en coberturas de riesgo.

Durante la presentación de los lineamientos, se proyectó un video en el que periodistas referentes de distintas provincias explicaron por qué es fundamental contar con un Estatuto del Periodista Profesional vigente. Agradecemos a Sandra Crucianelli (Bahía Blanca), Germán de los Santos (Rosario), Camila Dolabjian (Buenos Aires), Miguel Wiñazki (CABA), Silvia Noviasky (Salta), Juan Manuel Salas (Mar del Plata), Cristina Sosa Puebla (San Luis), Amilcar Berón (Misiones) y Henoch Aguiar (ex secretario de Comunicaciones de la Nación), por sus valiosos aportes, como también al CUP (Colegio Universitario Politécnico) por la producción audiovisual.

La meta de FOPEA es que estos lineamientos sirvan como insumo directo para el trabajo que deberán llevar adelante los legisladores, con la perspectiva de que un nuevo Estatuto del Periodista Profesional rija en la Argentina a partir del 1 de enero de 2027.

Discutir lo que implica ser periodista profesional hoy es un debate crucial para la salud de la democracia.