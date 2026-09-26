Tierra del Fuego 26/09/2026.- En un contexto de subas de precios pronunciadas, sólo cuatro jurisdicciones crecieron en el octavo mes del año. Cuál fue la excepción. Entre las retracciones de mayor magnitud se destacó Santa Cruz, con una baja del 12,91%, seguida por Tierra del Fuego, con un retroceso del 10,74 por ciento. Sin embargo, algunos «especialistas», destacan el crecimiento, la suba del consumo y otro tipo de relatos que no se condicen con la realidad de una provincia fundida, endeudada y con la mayor tasa de desempleo del pais. Aun asi no hay un solo mensaje de esperanza para la sociedad que ve como la clase politica, especula, se pelea y no soluciona nada.

La caída de las ventas de combustibles se profundizó en agosto. Según un relevamiento realizado por el portal Surtidores, en el octavo mes del año se comercializaron 1.389.254 metros cúbicos de combustibles en todo el país, frente a los 1.420.350 metros cúbicos registrados en agosto de 2025. La variación interanual arrojó una baja del 2,19 por ciento. Se trató del séptimo mes consecutivo de 2026 con caída interanual, aunque la contracción resultó menor a la de julio, cuando el retroceso había sido del 5,53 por ciento.

En la comparación intermensual, es decir contra julio, la demanda mostró una leve recuperación del 0,57%, en un cálculo que tomó dos meses de igual cantidad de días. Por producto, el gasoil premium fue el único segmento que logró superar los volúmenes de agosto de 2025, con un incremento del 2,75%. La nafta súper, en cambio, registró la mayor caída interanual, con una baja del 3,66%, seguida por el gasoil común, que retrocedió 3,02%, y la nafta premium, que acumuló su cuarto mes consecutivo en baja con una disminución del 2,16 por ciento.

Las provincias con mayores caídas

De las 24 jurisdicciones relevadas (las 23 provincias y CABA), 20 mostraron caídas interanuales en agosto, mientras que apenas cuatro lograron crecer. Entre las retracciones de mayor magnitud se destacó Santa Cruz, con una baja del 12,91%, seguida por Tierra del Fuego, con un retroceso del 10,74 por ciento. Mendoza registró una caída del 9,76%, mientras que Corrientes retrocedió 9,51%. Chubut cayó 7,90% y Jujuy, 7,45 por ciento. CABA, por su parte, cerró agosto con una baja del 5,04%, al pasar de 89.789 a 85.263 metros cúbicos.

Del otro lado, cuatro provincias lograron crecer en la comparación interanual. Neuquén encabezó ese grupo con un incremento del 10,37%, al pasar de 34.858 a 38.474 metros cúbicos. Córdoba, segunda en el ranking nacional por volumen, creció 3,35 por ciento. La Pampa avanzó 3,09% y San Luis, 2,26 por ciento.

El impacto de los precios

La caída en los volúmenes de venta se produce en un contexto de aumentos pronunciados en el precio de los combustibles a lo largo del año, un fenómeno que no respondió únicamente a la dinámica inflacionaria local. Desde fines de febrero, el estallido de un conflicto bélico en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán derivó en una escalada sostenida del precio internacional del petróleo, que llegó a superar los 100 dólares por barril en distintos momentos del año. Incluso hoy, el Brent se ubica en 105 dólares.

La amenaza de un cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo, generó fuertes presiones alcistas sobre el crudo y sobre los combustibles refinados. En septiembre, la Agencia Internacional de la Energía advirtió que el déficit de oferta petrolera se profundizaría a lo largo de 2026, con una caída proyectada del 6% en el suministro global a raíz de los conflictos en la región, lo que impulsó los precios del diésel a máximos históricos en distintos mercados.

Ese escenario internacional se trasladó, con matices propios de la política energética local, a los surtidores argentinos. En la Ciudad de Buenos Aires, el litro de nafta súper aumentó 31,4% entre enero y septiembre, al pasar de $1.566 a $2.059 en las estaciones de servicio. El encarecimiento sostenido de los combustibles es señalado por distintos actores del sector como uno de los factores que explican la retracción del consumo, en un año en el que el poder adquisitivo continúa bajo presión.

El resultado por empresa

Ninguna de las siete principales compañías que operan en Argentina logró mejorar sus ventas en la comparación interanual de agosto. YPF, líder del mercado con una participación del 55,1% sobre el total comercializado, vendió 765.835 metros cúbicos frente a los 782.089 de agosto de 2025, lo que significó una caída del 2,08 por ciento. Shell, segunda en el ranking con el 22,7% del mercado, retrocedió 2,06%, al pasar de 321.641 a 315.026 metros cúbicos.

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Las ventas de YPF cayeron 2,08% a nivel nacional en agosto. (Adrián Escándar) Las ventas de YPF cayeron 2,08% a nivel nacional en agosto. (Adrián Escándar)

Axion Energy cayó 2,21% y vendió 169.014 metros cúbicos. Puma Energy, con el 5,5% del mercado, prácticamente mantuvo su volumen, con una baja marginal del 0,01%, al totalizar 77.002 metros cúbicos. Dapsa retrocedió 3,85% y Refinor, 4,77 por ciento. La caída más pronunciada entre las empresas correspondió a Gulf, con una baja del 10,69%, al pasar de 24.862 a 22.204 metros cúbicos.

En lo que respecta a la composición del consumo, la nafta súper continuó siendo el producto de mayor peso dentro de todo lo vendido por las petroleras, con el 41% del total, seguida por el gasoil común, con el 26,5 por ciento. Detrás aparece el gasoil premium, que representó el 17,7% de las ventas y finalmente la nafta premium, que representó el 14,7% restante.

Fuente: Infobae