EN NOVIEMBRE SE INAUGURA LA PRIMERA ESTACIÓN DE RESIDUOS CLASIFICADOS DE RÍO GRANDE

Rio Grande 26/09/2026.- La iniciativa es impulsada por Plásticos de la Isla Grande S.A. (PIGSA), con el acompañamiento del Municipio de Río Grande, y estará abierta a la comunidad para la recepción diferenciada de materiales secos. Su puesta en marcha permitirá avanzar en la recuperación, transformación y valorización de residuos dentro de la provincia.

El intendente de Río Grande, Martín Perez, recorrió las instalaciones de la primera Estación de Residuos Clasificados de la ciudad, una iniciativa privada impulsada por Plásticos de la Isla Grande S.A. (PIGSA), que cuenta con el acompañamiento del Municipio. La Estación será inaugurada y abierta a la comunidad en el mes de noviembre. La recorrida se realizó junto a los equipos de la Unión Europea e ICLEI y Daniel Polonski, presidente y director de PIGSA.

La nueva Estación será un punto de recepción voluntaria para que vecinos y vecinas puedan acercar los materiales secos que separan en sus hogares. Allí serán clasificados y destinados a distintos procesos de recuperación y transformación.

Al respecto, el intendente Martín Perez destacó la decisión de PIGSA de invertir en el desarrollo de esta iniciativa y valoró el rol del sector privado en el cuidado del ambiente.

“Quiero celebrar la decisión de Plásticos de la Isla Grande, una empresa privada que apuesta al desarrollo de Río Grande y al cuidado del ambiente, que ha invertido en maquinaria que nos va a permitir procesar y reciclar los residuos de la ciudad y convertirlos en nuevos productos, generando también mano de obra”, sostuvo.

En ese sentido, Perez remarcó que “ese es el camino: la vinculación público-privada, una buena sinergia entre el Estado, en este caso el Estado Municipal, y el sector privado, en beneficio de nuestra comunidad”.

El Intendente también destacó el proceso de construcción de una mayor conciencia ambiental en la ciudad y el trabajo que el Municipio viene desarrollando durante los últimos años.

“En Río Grande se ha generado una conciencia ambiental muy potente, desde las familias, desde los más jóvenes y desde los proyectos que venimos encarando de conservación y cuidado del ambiente desde el Municipio”, señaló.

En esa línea, mencionó el programa Reciclá y Viajá, que se desarrolla por quinto año consecutivo, y afirmó que la nueva Estación “viene, de alguna manera, a darle forma y a coronar un trabajo que se viene llevando adelante desde el Municipio en materia ambiental”.

Finalmente, Perez adelantó que el próximo paso será avanzar hacia un esquema de recolección diferenciada en distintos sectores de la ciudad. “Una vez que esta planta esté en funcionamiento, el paso siguiente será empezar a articular, junto con la empresa de recolección de residuos, la posibilidad de instrumentar la recolección diferenciada puerta a puerta en diferentes barrios de la ciudad”, explicó.

Por su parte, el presidente y director de PIGSA, Daniel Polonski, explicó que el proyecto surge a partir del convenio entre la empresa y el Municipio para generar “un lugar de recolección y clasificación de residuos, de recepción de residuos clasificados”.

“Queremos que la gente sepa que su esfuerzo de clasificación y su preocupación por el medio ambiente tiene un final que no es mezclarse de nuevo con los otros residuos”, destacó.

El espacio contará además con un centro de información sobre separación y reciclaje y un sector educativo destinado a que las instituciones escolares puedan conocer los procesos vinculados a la economía circular y el aprovechamiento de los residuos.

En la planta se trabajará con papel y cartón, envases multilaminados como Tetra Pak, plásticos PET y polietileno, pallets de madera y envases de vidrio. Para ello, ya se encuentra instalada parte de la maquinaria destinada a la separación, clasificación y enfardado de materiales, mientras que durante octubre llegará el equipamiento restante.

Los materiales recuperados serán utilizados para la elaboración de nuevos productos, entre ellos placas bioclimáticas, madera plástica y aislantes térmicos a partir de celulosa. En el caso del vidrio, será transformado en arena de vidrio para su utilización como árido en distintos procesos vinculados a la construcción.

“Tenemos el desafío de ir desarrollando cada vez más productos para que esos residuos vuelvan en forma de economía circular a la comunidad de Tierra del Fuego”, sostuvo Polonski.

La puesta en funcionamiento de la Estación permitirá fortalecer el circuito de recuperación y valorización de residuos en Río Grande, reducir el volumen de materiales que llegan al relleno sanitario y disminuir la necesidad de trasladarlos fuera de la provincia.

De esta manera, la iniciativa suma una nueva instancia al proceso de gestión de residuos de la ciudad, promoviendo la separación en origen, la recuperación de materiales y su transformación en nuevos productos, a partir de la inversión privada y el acompañamiento del Municipio.