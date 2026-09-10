EMPRENDEDORES DE RÍO GRANDE PARTICIPARON DE LA EXPO MODA & TENDENCIA PATAGONIA

Rio Grande 10/09/2026.- La participación se enmarca en el trabajo que lleva adelante la Escuela Municipal de Emprendedores, generando, además de instancias de capacitación y formación, herramientas concretas para la promoción, comercialización y vinculación de los emprendimientos locales con nuevos espacios y mercados.

En representación de Río Grande participaron Emanuel Rodríguez, Luciana Greco ,Johana Velázques y Noelia Leiva quienes durante las 2 jornadas pudieron exhibir sus producciones, intercambiar experiencias y establecer vínculos con emprendedores, diseñadores y actores del sector provenientes de distintos puntos de la Patagonia.

Asimismo, por invitación del Municipio de Río Grande, se sumaron a la delegación Ana Elisa Enrri, de Tolhuin, y Paulina Digerlo, de Ushuaia, ampliando la presencia fueguina dentro de este espacio regional.

UN ESPACIO DE ENCUENTRO Y PROYECCIÓN REGIONAL

La Expo reunió propuestas vinculadas a la moda, el diseño, la indumentaria y la producción emprendedora, combinando espacios de exposición y comercialización con diferentes instancias de intercambio y formación.

Uno de los momentos destacados fue la participación del reconocido diseñador argentino Benito Fernández, quien estuvo presente durante el cierre del encuentro y compartió una instancia de intercambio con emprendedores y diseñadores participantes.

La directora de Desarrollo Local, Ornela Antonio, señaló que “desde la Escuela Municipal de Emprendedores buscamos que el acompañamiento no termine en la capacitación. Queremos que quienes emprenden puedan mostrar lo que hacen, ampliar sus mercados, generar vínculos y acceder a nuevas oportunidades que les permitan seguir fortaleciendo sus proyectos”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo, Lic. Facundo Armas, destacó la articulación regional y agradeció al Municipio de Río Gallegos por la organización y recepción de la delegación.

“Agradecemos al Municipio de Río Gallegos por abrir estos espacios y por la posibilidad de seguir fortaleciendo la articulación entre nuestras ciudades. Desde el Municipio de Río Grande pusimos a disposición la logística necesaria para que nuestros emprendedores pudieran trasladarse y representarnos de la mejor manera. Detrás de cada emprendimiento hay muchísimo trabajo y esfuerzo, y quiero agradecerles especialmente por el compromiso y el amor que le ponen a lo que hacen y a Río Grande”, expresó Armas.

Asimismo, sostuvo que “estos encuentros nos permiten generar nuevas oportunidades de comercialización, intercambiar experiencias y fortalecer vínculos con Río Gallegos y con otras ciudades de la Patagonia. Queremos que nuestros emprendedores puedan trascender el mercado local, vincularse y seguir creciendo”.

Para garantizar la participación, el Municipio de Río Grande dispuso la logística necesaria para el traslado de la delegación y sus producciones hasta la ciudad de Río Gallegos, como parte de las herramientas de acompañamiento destinadas al sector emprendedor.

La presencia en la Expo Moda & Tendencia Patagonia se suma así a las distintas acciones que impulsa el Municipio a través de la Escuela Municipal de Emprendedores para fortalecer capacidades, generar nuevos canales de comercialización y ampliar las posibilidades de vinculación de quienes producen y emprenden desde Río Grande.

Al mismo tiempo, la incorporación de emprendimientos de Tolhuin y Ushuaia permitió ampliar los vínculos entre actores de las distintas localidades fueguinas y continuar construyendo redes de trabajo con otros puntos de la Patagonia.