El regreso de la Ley Impositiva: un impuestazo para tapar el déficit

Tierra del Fuego 03/09/2026.- El Gobierno de Tierra del Fuego presentó el Presupuesto 2027 con un gasto total de $2,74 billones y un déficit proyectado de $137.900 millones. Para cubrir ese rojo, el Ejecutivo decidió volver a aplicar la Ley Impositiva N.º 506/2000, sancionada en los años 2000 bajo la gestión de la ex gobernadora Fabiana Ríos, como marco legal para incrementar las alícuotas de Ingresos Brutos en múltiples rubros.

El desarrollo de la aplicación de esta revivida ley de los 2000, no aporta soluciones, pone de manifiesto la inexistencia de planificación, proyectos productivos o búsqueda de inversiones para evitar otro impuestazo.

La única idea sigue siendo exprimir a los que aun quedan en pie, por lo que desde nuestro modesto punto de vista, las posibilidades de aprobación son prácticamente nulas.

La Ley Impositiva N.º 506/2000

Estructura tributaria: fijó las alícuotas de Ingresos Brutos para actividades económicas, creando la base del sistema impositivo provincial.

fijó las alícuotas de Ingresos Brutos para actividades económicas, creando la base del sistema impositivo provincial. Exenciones estratégicas: contempló beneficios para sectores como bosques cultivados y actividades de promoción industrial.

contempló beneficios para sectores como bosques cultivados y actividades de promoción industrial. Equilibrio fiscal: vinculó la recaudación con la obligación de sostener el presupuesto sin déficit.

vinculó la recaudación con la obligación de sostener el presupuesto sin déficit. Comisión mixta: estableció mecanismos de cálculo para ampliar la base imponible en clubes de campo, barrios cerrados y parques industriales.

Presupuesto 2027: aplicación práctica

El Ejecutivo provincial retoma esa matriz legal y la “actualiza” con incrementos que afectan directamente a sectores productivos y de servicios:

Agencias de viajes mayoristas: de 2% a 8%.

de 2% a 8%. Juegos de azar: de 9% a 15%.

de 9% a 15%. Bebidas alcohólicas destiladas: de 1,5% a 7%.

de 1,5% a 7%. Distribución de gas por redes: de 0% a 3,75%.

de 0% a 3,75%. Servicios agropecuarios y forestales: de 0,75% a 5%.

de 0,75% a 5%. Seguros y fondos: de 7% a 9%.

En total, más de 200 códigos de actividades verán incrementos, con subas de entre 0,25 y 6 puntos porcentuales.

Recaudación de emergencia: el Gobierno recurre a una ley de hace 26 años para sostener un presupuesto deficitario.

el Gobierno recurre a una ley de hace 26 años para sostener un presupuesto deficitario. Impacto económico: los aumentos recaen sobre sectores estratégicos (energía, logística, agro, turismo), encareciendo servicios básicos y producción.

los aumentos recaen sobre sectores estratégicos (energía, logística, agro, turismo), encareciendo servicios básicos y producción. Contradicción histórica: la Ley 506/2000 se pensó para ordenar las cuentas públicas; hoy se usa como herramienta de presión fiscal en un contexto de crisis.

la Ley 506/2000 se pensó para ordenar las cuentas públicas; hoy se usa como herramienta de presión fiscal en un contexto de crisis. Déficit estructural: el rojo de $137.900 millones refleja que el problema no es la falta de impuestos, sino el crecimiento desmedido del gasto público.

En conclusión: el Presupuesto 2027 revive la Ley Impositiva de los 2000 como mecanismo de recaudación extraordinaria. Lo que en su momento fue un intento de ordenar las cuentas, hoy se convierte en un impuestazo que golpea a la economía fueguina y expone la fragilidad fiscal de la provincia.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar