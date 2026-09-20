EL MUSEO MUNICIPAL VIRGINIA CHOQUINTEL AVANZA EN LA PRESERVACIÓN DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE RÍO GRANDE

Rio Grande 20/09/2026.- Representantes del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE) de la Universidad Nacional Tierra del Fuego visitaronel Museo Municipal Virginia Choquintelpara conocer los avances del proyecto de Archivo Fotográfico, el cual lleva más de 3 años de trabajo. Durante el encuentro se abordó la renovación del convenio y la incorporación de personal del Museo a las instancias de capacitación, de cara a la etapa final del proyecto.

El Municipio de Río Grande fortalece el trabajo que se lleva adelante desde el Museo Virginia Choquintel, en cuanto a la organización, preservación y puesta en valor del patrimonio histórico de nuestra ciudad. En este marco, se realizó un encuentro en la que participaron el director del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE) de la UNTDF, Mariano Melotto; la coordinadora de Investigación y Extensión del Instituto, Nidia Benítez; junto a Gonzalo Paglioni, Mario Oyarzún responsables hacedores del proyecto; Walter Freyre director de Espacios y Gestión Cultural y la coordinadora del Museo Cora Leguina.

Se trata de un proyecto que comenzó hace más de 3 años y, desde entonces, atravesó diferentes etapas y equipos de trabajo. Durante este período se realizaron tareas vinculadas al inventario, la elaboración de un tesauro y la sistematización como la clasificación del material en pos de organizar y preservar el acervo documental fotográfico de Río Grande. El encuentro permitió compartir con las autoridades del ICSE los avances alcanzados y proyectar una nueva etapa de trabajo a partir de la renovación del convenio específico que dio marco al proyecto. En este nuevo acuerdo se prevé incorporar al personal del Museo a las instancias de capacitación que brinda la Universidad para fortalecer las capacidades internas y garantizar la continuidad de las herramientas y conocimientos desarrollados durante estos años.

Además, el proyecto se encuentra próximo a ingresar en su etapa final, la cual contempla nuevos desafíos relacionados a la preservación, digitalización y democratización del material.

Durante la visita los representantes de la UNTDF recorrieron el archivo físico fotográfico del Museo y el depósito donde se encuentran las fotografías enmarcadas que serán incorporadas progresivamente al proceso de digitalización. También se realizó un recorrido por las instalaciones del Museo Municipal Virginia Choquintel, una visita que permitió que conozcan de primera mano el espacio que resguarda parte fundamental de la memoria y el patrimonio de nuestra ciudad.

De esta forma, el Estado Municipal y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego continúan articulando acciones para fortalecer la conservación, organización y accesibilidad del patrimonio fotográfico riograndense, consolidando el trabajo sostenido que busca preservar los documentos para las generaciones presentes y futuras. A su vez, se destaca el trabajo de esta gestión al poner en valor lo edilicio, el archivo histórico como fotográfico.