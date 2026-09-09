EL MUNICIPIO PUSO EN MARCHA LAS OBRAS EN EL ESPACIO COSTANERA DEL CRISTO

Rio Grande 09/09/2026.- El proyecto contempla obras de infraestructura, iluminación, nuevos espacios de estacionamiento, miradores y parquización. Además, permitirá ordenar la circulación vehicular y mejorar las condiciones de ingreso y egreso en uno de los puntos de encuentro de la zona norte.

El Municipio de Río Grande llevará adelante una intervención en el sector conocido como “El Cristo”, con el objetivo de mejorar y jerarquizar este espacio de encuentro de la zona norte, incorporando nueva infraestructura y generando mejores condiciones de circulación, accesibilidad y seguridad.

La secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, explicó que los trabajos se extenderán desde la estación saludable hasta el sector de ingreso a las Barrancas, donde se desarrollarán distintas acciones para mejorar el funcionamiento y las condiciones generales del lugar.

“Es un lugar de encuentro en la zona norte, que también funciona como punto de partida de muchas actividades al aire libre e inclusive de peregrinaciones hacia distintos sectores de nuestra ciudad. Hay un número importante de vehículos que se estacionan, sobre todo durante los fines de semana. Lo que buscamos es ordenar ese estacionamiento y darle mayor seguridad al ingreso y egreso de los vehículos, teniendo en cuenta que desde este sector se accede a la ruta y la proximidad que existe con la rotonda”, señaló Mónaco.

Uno de los principales componentes del proyecto será el ordenamiento vial del sector. Para ello, se construirá una dársena sobre el margen interno de la ruta, acompañada por cordón cuneta, iluminación y obras destinadas a direccionar la circulación vehicular.

De esta manera, se establecerán sectores determinados para el ingreso y el egreso de los vehículos, mejorando las maniobras que actualmente se realizan en inmediaciones de la estación saludable y la rotonda.

La intervención también contempla la generación de nuevos espacios de estacionamiento, puntos de riego y trabajos de parquización. El sector mantendrá sus características naturales y el ordenamiento se realizará mediante la incorporación de cordones.

Asimismo, se incorporarán nuevas prestaciones para quienes utilizan este espacio, con la posibilidad de contar con puntos de conexión eléctrica y acceso a agua caliente mediante dispensers, similares a los que el Municipio dispone en distintos espacios públicos de la ciudad. De esta manera, se busca brindar mayores comodidades a quienes llegan al lugar, tanto para permanecer allí como para iniciar actividades al aire libre.

Mónaco explicó que se colocarán dos nuevos miradores, uno hacia cada lado del Cristo, que permitirán sumar nuevos puntos para disfrutar del entorno y enriquecer el uso recreativo del espacio.

Por último, remarcó que la intervención tiene como objetivo poner en valor un lugar que constituye un punto de encuentro y referencia para la comunidad, haciendo especial hincapié en mejorar la accesibilidad y la seguridad vial, y en ampliar las posibilidades de uso y los servicios que actualmente ofrece este sector de la ciudad.