EL MUNICIPIO PRESENTÓ LOS AVANCES DEL PROYECTO ACBIO Y NUEVAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Rio Grande 26/09/2026.- En el marco del cierre del tercer año de ejecución del Proyecto AcBio, se presentaron los principales avances alcanzados y las herramientas desarrolladas para fortalecer la gestión ambiental de Río Grande.

El Municipio de Río Grande llevó adelante el cierre del tercer año de ejecución del Proyecto AcBio, donde se presentaron los avances alcanzados y las herramientas elaboradas para fortalecer la gestión ambiental y la conservación de los ecosistemas locales.

Del encuentro participaron el intendente Martín Perez; el secretario ejecutivo de ICLEI América del Sur, Rodrigo Perpetuo, la directora ejecutiva de ICLEI Argentina, María Julia Reyna, representantes de la Asociación Bahía Encerrada; el subsecretario de Ambiente, Rodolfo Sopena y equipos técnicos locales.

Uno de los principales resultados expuestos fue la actualización del Plan de Gestión de la Laguna de los Patos, instrumento que fue aprobado mediante decreto por el intendente Martín Perez.

Asimismo, durante la jornada se presentaron los resultados de los trabajos de cartografía social y cartografía de la naturaleza realizados sobre la ciudad y el ejido urbano municipal, como herramientas para profundizar el conocimiento del territorio y fortalecer la planificación ambiental.

En este marco, se desarrolló un taller de fortalecimiento de capacidades destinado a los equipos técnicos municipales, orientado a la elaboración de un proyecto de resolución para abordar la problemática de la Laguna de los Cisnes a partir de soluciones basadas en la naturaleza, con potencial acceso a fuentes de financiamiento.

La jornada permitió poner en común las prioridades de la agenda política ambiental, los desafíos vinculados a la transición energética y la soberanía alimentaria, así como la valorización de los servicios ecosistémicos identificados en el marco del Proyecto AcBio.

Estos avances ponen en valor la importancia de fortalecer una gobernanza ambiental multiactoral, articulando el trabajo del Estado local con organizaciones, instituciones y actores vinculados a la protección de los ecosistemas y al desarrollo sostenible de la ciudad.

Al respecto, el intendente Martín Perez destacó que “Río Grande para nosotros es nuestro lugar en el mundo, es el lugar que queremos, para crecer y para desarrollar nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos. Cuando tenemos responsabilidad de gestión, tenemos que tratar de pensar cómo orientamos todas nuestras decisiones, la política pública, los desafíos que encaramos hacia adelante, pensando en que tenemos que contribuir al desarrollo de esa casa de todos”.

En ese sentido, Perez valoró el proceso participativo impulsado por el proyecto: “logramos encontrar una sinergia en nuestros pensamientos, además mostramos la seriedad que tenemos desde el punto de vista técnico, con nuestros equipos para poder proyectar el futuro que queremos. Y la verdad que este trabajo que venimos llevando adelante con ustedes, con ICLE, sobre todo con la Unión Europea, para nosotros es realmente un bálsamo en este desierto en el que estamos transitando. Y lo veo a esto como una gran oportunidad para Río Grande”.

Perez remarcó que “Río Grande es el centro de la Argentina Bicontinental. Un lugar que está siendo observado por las grandes potencias desde todo punto de vista y sabemos que actualmente nuestra provincia está ocupada por una potencia extranjera y eso es parte de los desafíos que tiene Argentina hacia adelante. En ese contexto pensamos en el desarrollo de esta casa de todos desde un lugar de construir una sociedad mejor, más justa, más equitativa, con una mirada de desarrollo transformadora y sobre todo con inclusión social”.

“Desde nuestra ciudad venimos haciendo una tarea, tal vez a menor escala, pero que no ha sido menos significativa. Consolidamos una empresa del Estado, producimos alimentos. Hemos llegado con esos alimentos a los cruceros que van a la Antártida. Hoy tenemos que pensar cómo generamos un desarrollo de nuestra matriz energética que sea amigable con el medio ambiente. Contribuir a la conservación de esa biodiversidad”.

Finalmente, Perez invitó a: “construir o tratar de construir para Tierra del Fuego esta casa de todos, un lugar para todos con desarrollo, con inclusión social, con mejores oportunidades para nuestra gente”.