EL MUNICIPIO LANZÓ EL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE LEUCEMIAS Y CAPTACIÓN DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA

Rio Grande 24/09/2026.- La iniciativa permitirá fortalecer la atención primaria, capacitar a los equipos de salud y ampliar la red de captación de potenciales donantes a través de los Centros Municipales de Salud. De esta manera, Río Grande suma una nueva política de detección temprana en salud. La propuesta fue declarada de Interés por parte del Concejo Deliberante.

El Municipio de Río Grande presentó el Programa Municipal de Detección Precoz de Leucemias y Captación de Donantes de Médula Ósea, una nueva iniciativa que fortalece las políticas de atención primaria de la ciudad y que surge a partir de una experiencia familiar que encontró respuesta ya acompañamiento en el Estado Municipal.

La propuesta, impulsada por la Secretaría de Salud, tiene como objetivo capacitar a profesionales y trabajadores de los Centros Municipales de Salud para reconocer de manera temprana señales de alarma vinculadas a las leucemias, acercar información a las familias y ampliar la captación de potenciales donantes de células progenitoras hematopoyéticas.

La presentación se llevó adelante en el Espacio Tecnológico y contó con la participación de profesionales de la salud, promotores, enfermeros y referentes provinciales de CUCAI vinculados a la donación de células progenitoras hematopoyéticas.

Uno de los aspectos centrales de esta iniciativa es que una experiencia particular se transforma en una herramienta para toda la comunidad. A partir del diálogo con una familia de la ciudad, el Municipio incorporó esta demanda a su agenda sanitaria y avanzó en la construcción de un programa que permitirá capacitar a sus equipos y ampliar el acceso a información y herramientas de detección temprana.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Agustín Perez, destacó que “cuando hay cosas que están relacionadas con la salud de un hijo o un familiar, nosotros tenemos que poder tomar eso y plasmarlo en un programa para expandirlo hacia toda la comunidad”.

En ese sentido, señaló que “el objetivo de este programa es favorecer la detección temprana, queremos que todos los profesionales del Municipio estén formados en la detección precoz de la leucemia y llevar la información a la comunidad porque, muchas veces, no se conoce de qué se trata esta enfermedad”.

Asimismo, Perez remarcó que “la segunda línea de trabajo es que podamos formar a la población y ampliar el registro de donantes que está construyendo el CUCAI”. En este marco, explicó que los vecinos y vecinas de Río Grande podrán inscribirse como donantes voluntarios de médula ósea mediante una sencilla muestra realizada a través de un hisopado bucal en los Centros Municipales de Salud. A partir de esta muestra, sus datos pueden incorporarse al registro de donantes, ampliando las posibilidades de encontrar compatibilidades para personas que necesitan un trasplante.

El funcionario sostuvo que “la idea es que la salud llegue a la población y que la población nos traiga al Municipio diferentes iniciativas para seguir construyendo una ciudad equitativa y solidaria”.

Por su parte, la referente provincial de CUCAI, Dra. Gabriela Borda, valoró el compromiso del Municipio y destacó que “es increíble que una persona se acerque al Municipio mediante una experiencia dolorosa para formar parte de esta red y que el Estado Municipal decida trabajar sobre esa experiencia”.

Borda también resaltó que “es muy valioso el compromiso de los y las trabajadoras municipales que decidieron capacitarse para llevar adelante la captación de potenciales donantes” y explicó que “esta es una tarea que requiere de mucha preparación y responsabilidad dado que quienes se incorporan al registro asumen un compromiso que puede extenderse durante muchos años”.

En relación con la importancia de ampliar el registro, la referente provincial de CUCAI señaló que “es muy importante la ampliación del registro para aumentar las posibilidades de encontrar compatibilidades para quienes necesitan un trasplante”. En esa línea, explicó que aproximadamente “el 25% de los pacientes encuentra un donante compatible dentro de su grupo familiar, mientras que el resto debe recurrir a registros de donantes voluntarios”.

Por ello, sostuvo que “cuánto más extensa sea la red, más probabilidades existen de que algún paciente tenga su donante dentro del registro”.

Finalmente, Florencia Perez, mamá de Simón, compartió la experiencia que dio origen a esta iniciativa y destacó la importancia de escuchar a las familias frente a determinadas señales. Aseguró que “la detección temprana no es solo una frase médica, es la frontera exacta entre la vida y la desesperanza” y agradeció que “el Municipio haya escuchado, me haya abierto las puertas y que todo esto pueda enmarcarse en un programa donde los y las profesionales de salud puedan capacitarse, detectar leucemias y hacer una campaña de donantes de médula ósea convirtiéndolo en una política para toda la comunidad”.

De esta manera, el Municipio de Río Grande convierte una demanda concreta de una familia en una política pública con alcance comunitario, fortaleciendo el rol de la atención primaria y la capacidad de sus equipos para detectar y acompañar.

La iniciativa reafirma, además, una concepción de la salud pública basada en la cercanía y en la escucha, donde los Centros Municipales de Salud no solo brindan atención, sino que también se constituyen como espacios para acercar información, detectar señales de alarma y promover la participación solidaria de la comunidad.