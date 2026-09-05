EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ EL INGRESO DE 50 JÓVENES RIOGRANDENSES A LA BASE AERONAVAL

Rio Grande 05/09/2026.- El Municipio de Río Grande estuvo presente en el acto oficial realizado en la Base Aeronaval, donde 50 jóvenes de la ciudad comenzaron el curso de formación de dos meses para integrar las filas de la institución. Cabe destacar que es la primera vez que esta instancia de ingreso se dicta íntegramente a nivel local.

En representación del Municipio, participó el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, junto al secretario de Gobierno, Gastón Díaz; el subsecretario de Servicios y Seguridad Ciudadana, Javier Calisaya; el director general de Prevención y Seguridad Ciudadana, Agustín Colombera; y el director de Servicios de la Salud, Dr. Fabián Baeza.

Con el objetivo de acompañar a los futuros servidores públicos y garantizar que puedan completar su formación en óptimas condiciones, el Estado Municipal desplegó un abordaje integral brindando apoyo en salud, educación y movilidad.

Desde el área de Salud se garantizó el acceso a los estudios correspondientes al apto físico, controles bucodentales y estudios necesarios para el ingreso.

Asimismo, el Municipio concretó la donación de 15 computadoras que permitieron la conformación de un nuevo espacio informático con el fin de que los ingresantes puedan culminar sus estudios secundarios y acceder a distintos programas de formación y conocimiento.

Por último, se dispuso garantizar el transporte público gratuito para todos los jóvenes durante los dos meses que se extienda el proceso formativo.

Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro destacó que “Río Grande es la ciudad de la soberanía y tiene un agradecimiento y un reconocimiento muy profundo hacia las Fuerzas Armadas. En este caso, la Base Aeronaval Río Grande, es una institución que ha tenido un rol estratégico durante la gesta de Malvinas y que hoy está incorporando ingresantes riograndenses”.

En esa misma línea, subrayó que “para nosotros, como Municipio, es fundamental el rol de las Fuerzas Armadas. Por eso, acompañamos este proceso, garantizando el acceso a los servicios de salud necesarios para realizar los estudios preocupacionales y, también, conformando este espacio de aprendizaje y de acceso a los estudios. De esta manera, Río Grande suma vecinos y vecinas al servicio de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, al servicio de nuestra ciudad”.

Por su parte, jefe de Base Aeronaval Río Grande, Diego Alejandro Mazza, sostuvo: “queremos agradecer a las autoridades del Municipio por la donación de las computadoras, que permitirán que aquellos marineros que no hayan podido completar sus estudios secundarios puedan hacerlo dentro de la institución”.

Asimismo, señaló que “estas nuevas herramientas, además permitirán que los ingresantes puedan capacitarse en un oficio específico, vinculado a las funciones que posteriormente comenzarán a desempeñar dentro de la Armada y de la Aviación Naval”.