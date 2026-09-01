EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ EL CIERRE DEL MES DE LAS INFANCIAS CON FESTEJOS EN DISTINTOS BARRIOS

Rio Grande 01/09/2026.- Las actividades se desarrollaron durante el fin de semana y reunieron a niñas, niños y familias en jornadas recreativas organizadas por referentes de comedores comunitarios.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, acompañó las celebraciones y compartió junto a las familias de distintos barrios. Desde la Subsecretaria de Desarrollo Comunitario se sostiene una presencia territorial permanente, fortaleciendo el vínculo con quienes desarrollan tareas comunitarias y acompañan cotidianamente a las familias de la ciudad.

Asimismo, participaron áreas municipales como Salud y Gestión Ciudadana, junto a organizaciones sociales y políticas, vecinas y vecinos que colaboraron en la realización de cada actividad. Los festejos incluyeron propuestas recreativas y espacios de encuentro para las familias.

Durante el sábado y domingo, los encuentros tuvieron lugar en el Comedor Los Cisnes, el Comedor Yatel, que además celebró su 7° aniversario, el Comedor El Vergel, el Comedor Todo por Amor, con una celebración realizada en el Espacio Joven Zona Sur, y el tradicional Comedor de María.

Al respecto, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, expresó: “fueron jornadas muy emotivas. Recorrer los barrios y ver el compromiso con el que cada comedor y cada organización preparó este cierre del Mes de las Infancias nos llena de orgullo. Detrás de cada festejo hay horas de trabajo, mucho amor y un profundo sentido de comunidad”.

Asimismo, Ybars destacó que “desde la gestión del intendente Martín Perez entendemos que tenemos que estar cerca, acompañando y fortaleciendo ese trabajo que hacen todos los días. Son ellas y ellos quienes conocen a cada familia y quienes sostienen, con mucho esfuerzo, estos espacios. Nuestro rol es estar, escuchar y seguir construyendo juntos”.

“Quiero agradecer especialmente al equipo de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario, que acompañó durante todo el fin de semana. Su trabajo en territorio es fundamental para sostener estos vínculos. Y gracias a cada organización por abrirnos las puertas y por el enorme trabajo que hacen por nuestras infancias”, concluyó.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo el trabajo comunitario y acompañando a las organizaciones que generan espacios de encuentro, recreación y bienestar para las niñas, niños y familias de nuestra ciudad.