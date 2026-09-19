EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ AL PUEBLO CHILENO EN EL ACTO POR EL 216° ANIVERSARIO DE SU INDEPENDENCIA

Rio Grande 19/09/2026.- El acto central tuvo lugar este viernes en el Monumento ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Belgrano. Estuvieron presentes miembros del Gabinete Municipal, autoridades e invitados especiales, medios de comunicación y vecinos y vecinas de la ciudad.

El Municipio de Río Grande acompañó a las hermanas y hermanos chilenos en la celebración de sus fechas patrias, reconociendo el aporte que la comunidad chilena ha realizado a lo largo de la historia al crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad.

La llegada de numerosas familias chilenas a Río Grande, impulsada por la búsqueda de oportunidades y trabajo, contribuyó a la conformación de la comunidad riograndense y al desarrollo de la ciudad. Su esfuerzo y sacrificio forman parte de la historia compartida y del crecimiento de Río Grande.

En este marco, el encuentro permitió reafirmar los fuertes lazos de hermandad construidos entre argentinos y chilenos, una relación que se sostiene a través de generaciones y que constituye parte de la identidad de nuestra comunidad.

Asimismo, se destacó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación, integración y encuentro entre ambos pueblos, con la mirada puesta en la construcción de un futuro compartido.

Del acto también participaron el cónsul de Chile en Río Grande, Julio Villarroel Alarcón; el presidente de la Asociación Chilena y Hermanos, Eddie Vargas; autoridades de las Fuerzas Armadas, miembros de la colectividad chilena, invitados especiales, medios de comunicación y la comunidad en general.