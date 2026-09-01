EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA N.° 44 EN UNA JORNADA DE EDUCACIÓN VIAL

Rio Grande 01/09/2026.- La iniciativa surgió a partir de un proyecto impulsado por estudiantes de 3.° grado de la Escuela Provincial N.° 44 “Valientes de Malvinas”, quienes trabajaron sobre la seguridad vial en los alrededores de la institución. En respuesta a su propuesta, el Municipio de Río Grande llevó adelante una jornada que combinó aprendizaje, participación y mejoras concretas en la señalización del sector.

Durante la jornada estuvieron presentes el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, junto a la directora de la institución, docentes y familias de las y los estudiantes, quienes acompañaron las distintas actividades desarrolladas.

A través de la Dirección de Tránsito, personal de Educación Vial brindó una charla destinada a las y los estudiantes, en la que se abordaron diferentes aspectos vinculados a la seguridad vial, la importancia de respetar las normas de tránsito y el cuidado de los espacios públicos.

La actividad dio continuidad al proyecto de feria de ciencias “Caminos Seguros: de casa a la escuela”, desarrollado por las y los alumnos durante el presente ciclo lectivo. En el marco de este trabajo, los estudiantes realizaron un relevamiento en los alrededores de la institución, donde identificaron cartelería vandalizada, señalización faltante y demarcaciones que requerían mantenimiento. A partir de lo relevado, el Municipio intervino en el sector para recuperar la señalización afectada y dejarla nuevamente en condiciones adecuadas.

A partir de estas observaciones y del pedido realizado por la comunidad educativa, el Municipio avanzó con la renovación e instalación de cartelería y señalización vial, entre ellas la correspondiente al estacionamiento exclusivo para personas con movilidad reducida y al cruce peatonal. Asimismo, se realizaron tareas de pintura del cordón cuneta, de las cuales participaron activamente las y los estudiantes.

En este marco, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, destacó la importancia de generar conciencia desde las infancias y afirmó: “desde la educación a temprana edad construimos las bases para una ciudad segura con conductores responsables”.

Asimismo, sostuvo que “educar para prevenir es nuestro lema y trabajar con todas las instituciones educativas de la ciudad nos permite lograrlo”.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo el trabajo que lleva adelante de manera permanente junto a las instituciones educativas de la ciudad, promoviendo la educación y la concientización vial desde las infancias. Estas acciones forman parte de una labor sostenida en las escuelas, que continuará desarrollándose con el objetivo de acompañar a las comunidades educativas y generar entornos cada vez más seguros para las y los estudiantes.