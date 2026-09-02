EL MUNICIPIO ACOMPAÑA LA REACTIVACIÓN DE CAFÉ LAUTARO Y EL HOTEL VILLA

Rio Grande 02/09/2026.- El Municipio de Río Grande acompañó el proceso que permitió recuperar y poner nuevamente en valor un espacio histórico de la ciudad, donde hoy confluyen la tradicional propuesta gastronómica de Café Lautaro y la reactivación del Hotel Villa. En este marco, se formalizó la entrega de las habilitaciones comerciales definitivas, consolidando una nueva etapa para ambas actividades.

Con el acompañamiento del Municipio de Río Grande, el histórico Hotel Villa volvió a abrir sus puertas, recuperando para la ciudad un espacio que permanecía cerrado. En sus instalaciones funciona actualmente Café Lautaro, una tradicional propuesta gastronómica riograndense, mientras que la reactivación de la actividad hotelera incorpora una nueva alternativa de alojamiento para la ciudad.

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, junto a la directora general de Habilitaciones y Servicios Municipales, Valeria Sánchez, recorrió las instalaciones ubicadas en San Martín 281 y dialogó con su propietario, Juan Lautaro Díaz. Durante la visita, se realizó la entrega formal de la documentación correspondiente a las habilitaciones comerciales definitivas.

La puesta en valor de este emblemático recinto permite recuperar un lugar ligado a la historia de Río Grande. Pese al cambio de propietarios, Díaz decidió conservar el nombre Hotel Villa como una manera de preservar su identidad y el vínculo que mantiene con generaciones de riograndenses.

A esta nueva etapa se suma Café Lautaro, un espacio gastronómico tradicional de la ciudad que continúa su trayectoria desde esta ubicación, manteniendo la impronta familiar que lo caracteriza. A su vez, la reactivación de la actividad hotelera permite ampliar la oferta de alojamiento disponible en Río Grande y generar nuevas oportunidades vinculadas al desarrollo económico local.

En este sentido, el acompañamiento municipal permitió facilitar y agilizar las gestiones correspondientes para avanzar con las habilitaciones definitivas, brindando respuestas a las necesidades del sector comercial. Estas acciones forman parte de las políticas que lleva adelante el Municipio para acompañar la inversión privada y respaldar proyectos que contribuyan al crecimiento y desarrollo de la ciudad.

Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, destacó que “en un contexto económico complejo, desde el Municipio entendemos que es fundamental estar cerca de nuestros comerciantes, acompañar al sector privado y generar las condiciones para que quienes apuestan por Río Grande puedan seguir desarrollando sus proyectos y generando actividad económica en nuestra ciudad”.

Asimismo, Ferro señaló que “es muy importante que un comerciante local tome la decisión de seguir invirtiendo en Río Grande. Detrás de cada inversión hay esfuerzo, trabajo y una apuesta concreta por el crecimiento de nuestra ciudad. Por eso, desde el Municipio tenemos la responsabilidad de acompañar estas iniciativas y facilitar las herramientas que estén a nuestro alcance para que puedan concretarse”.

Por su parte, Juan Lautaro Díaz valoró el respaldo recibido durante este proceso. “Tuve el acompañamiento del intendente Martín Perez y del secretario Gonzalo Ferro. Cuando les acerqué mi proyecto me ofrecieron la ayuda institucional y gracias a ellos la tuve”, expresó.

En la misma línea, Díaz destacó la importancia de contar con este respaldo para avanzar con las gestiones necesarias. “Se acortaron los plazos porque entendieron las necesidades del comerciante, y eso para mí vale”, sostuvo.

Respecto a la propuesta gastronómica, Díaz invitó a la comunidad a acercarse y conocer esta nueva etapa de Café Lautaro. “Invito a la comunidad a que venga a Café Lautaro. Sigue siendo el mismo de antes, con algunas mejoras y cosas nuevas”, señaló y agregó: “Está dirigido, como siempre, a la familia, a los amigos y a las reuniones de amigos. Me gusta que sea un lugar familiar, donde todo el mundo tenga la puerta abierta”.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa acompañando al sector privado y generando condiciones que favorezcan el desarrollo de proyectos e inversiones. En este caso, dicho trabajo contribuyó a recuperar un espacio de valor histórico para la comunidad, reactivar la actividad hotelera y dar continuidad a una propuesta gastronómica tradicional, fortaleciendo al mismo tiempo la oferta de servicios de la ciudad.