EL MUNICIPIO ACOMPAÑA EL CRECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD

Rio Grande 02/09/2026.- En representación del Municipio, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars junto a la directora de Accesibilidad Universal, Graciela Peralta, visitaron Top-Conquerors, un emprendimiento educativo, tecnológico y literario del barrio Austral, para conocer su propuesta, compartir experiencias y generar posibles articulaciones que contribuyan a su desarrollo.

El Municipio de Río Grande continúa generando espacios de encuentro con emprendedores y referentes de la comunidad, con el objetivo de conocer sus experiencias, visibilizar sus iniciativas y generar posibles articulaciones que contribuyan a fortalecer sus proyectos.

En este marco, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Lic. Ivana Ybars y la directora de Accesibilidad Universal, Lic. Graciela Peralta, visitaron Top-Conquerors, un emprendimiento creado y desarrollado por Fernando Ezequiel Sánchez, que articula educación, tecnología, literatura y creatividad.

Durante el encuentro, las funcionarias conocieron de cerca la propuesta y compartieron con Fernando el recorrido que realizó para desarrollar y consolidar este proyecto, que actualmente ofrece diferentes servicios y espacios de formación para la comunidad.

Entre sus propuestas se encuentran clases de apoyo para nivel primario y secundario, computación, paquete Office, escritura creativa y confección de currículum vitae, además de un espacio de lectura y una comunidad literaria que funciona tanto de manera presencial como virtual. El emprendimiento está ubicado en Uani 295, barrio Austral.

Fernando es un joven autista, escritor y emprendedor que convirtió sus intereses y talentos en un proyecto propio. Como parte de su recorrido, publicó seis libros de su autoría y desarrolló una propuesta que integra sus distintas áreas de interés y conocimientos. Su experiencia refleja un camino de perseverancia, formación y construcción de oportunidades a partir de sus capacidades.

En este sentido, desde la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario y la Dirección de Accesibilidad Universal destacaron la importancia de continuar construyendo puentes con emprendedores, instituciones y organizaciones de la ciudad, promoviendo una concepción de la accesibilidad que contemple no solo la eliminación de barreras, sino también la participación, la autonomía y la generación de oportunidades.

Al respecto, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars expresó que “conocer la historia de Fernando y Top-Conquerors nos permite valorar todo lo que puede construirse cuando una persona encuentra la posibilidad de desarrollar sus intereses y transformarlos en un proyecto. Para nosotras, estos encuentros son muy importantes porque nos permiten escuchar, conocer y pensar juntos posibles articulaciones. La historia de Fernando también nos invita a animarnos a perseguir nuestros sueños y a confiar en nuestras capacidades”.

El Municipio continuará promoviendo estos espacios de encuentro como parte de una política orientada a visibilizar capacidades, acompañar proyectos y construir una comunidad con mayores oportunidades de participación para todos y todas.