EL MINISTERIO DE SALUD Y OSEF FORTALECEN LA ARTICULACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE ATENCIÓN

Tierra del Fuego 03/09/2026.- El nuevo convenio marco establece un esquema de financiamiento directo para los efectores públicos y suma herramientas para agilizar el acceso de los afiliados a las prestaciones de salud en toda la provincia.

En el marco de las acciones destinadas a fortalecer y optimizar la red de atención pública, la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y el Ministerio de Salud de la provincia concretaron la firma de un nuevo convenio marco que permitirá profundizar la articulación entre ambas instituciones y mejorar la respuesta del sistema sanitario provincial.

El acuerdo establece un esquema de financiamiento directo para los efectores públicos, contemplando a los hospitales de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, y promueve además un trabajo coordinado con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). De esta manera, se busca agilizar la gestión de prestaciones y coberturas, facilitando el acceso de los afiliados a los servicios de salud.

El presidente de OSEF, Gustavo García, destacó la importancia de la firma junto a la ministra de Salud, Judit Di Giglio, y valoró especialmente el impacto que tendrá la medida tanto en el funcionamiento de los establecimientos sanitarios como en la atención de los afiliados.

“Estamos muy contentos con la firma de este nuevo convenio alcanzado con el Ministerio de Salud. Entendemos que es de suma importancia porque no solamente va a permitir financiar a los efectores, tanto hospitales públicos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, sino que también le da una herramienta fundamental a los afiliados a la hora de atenderse”, señaló.

En este sentido, García remarcó que el convenio representa un paso adelante en la consolidación de un sistema de salud integrado, en el que la obra social y la red sanitaria pública trabajan de manera articulada para brindar respuestas más eficientes a la comunidad.

“Buscamos consolidar la integración entre la obra social y la red sanitaria pública provincial, garantizando la sostenibilidad de los centros de salud y mejorando la calidad de respuesta para toda la comunidad fueguina”, sostuvo.

La implementación de este nuevo esquema constituye así una herramienta para fortalecer la capacidad de atención de los efectores públicos, mejorar los circuitos administrativos y favorecer un acceso más ágil a las prestaciones, con el objetivo de acompañar el crecimiento y las necesidades del sistema sanitario de Tierra del Fuego.

La iniciativa reafirma además la importancia del trabajo conjunto entre los distintos actores del sistema de salud provincial, priorizando la accesibilidad, la sostenibilidad y una atención de mayor calidad para los fueguinos.