EL MIÉRCOLES INICIA UNA NUEVA ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS

Rio Grande 08/09/2026.- El Municipio de Río Grande informa a las y los riograndenses que este miércoles 9 de septiembre comenzará la entrega de los módulos alimentarios a las vecinas y vecinos de diferentes barrios de la ciudad que están empadronados en el Programa Alimentario Municipal.

El retiro de módulos podrá ser realizado únicamente a los y las titulares, que deberán acercarse con el DNI al espacio correspondiente, desde las 11 hasta las 15 horas. Es importante aclarar que la distribución domiciliaria es para adultos mayores que cuentan con movilidad reducida.

El miércoles 9 la entrega comenzará en el Centro Comunitario Municipal situado en Victoria Ocampo y Rufino para las zonas de Chacra II, Chacra IV, CGT y Mutual. Mientras que el 10 de septiembre se llevará a cabo en el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario (Rafaela Ishton 1148), destinada a las familias de la zona sur.

Finalmente, el viernes 11 de septiembre, los módulos alimentarios se entregarán en el Club Sportivo (Av. Belgrano 1130), para las familias del sector céntrico y de los barrios Malvinas Argentinas, Las Aves, Los Cisnes y Bicentenario.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con las familias riograndenses, impulsando políticas públicas que favorecen el acceso a la alimentación y acercan herramientas y servicios a cada barrio de la ciudad.