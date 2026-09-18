EL INTENDENTE MARTÍN PEREZ Y ATSA ACORDARON UN BONO EXCEPCIONAL PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA SALUD MUNICIPAL

Rio Grande 18/09/2026.- Es en el marco del Día de la Sanidad. Se trata del otorgamiento de un bono excepcional y no remunerativo, de pago único, que alcanzará a 354 trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Salud Municipal.

El intendente Martín Perez y la secretaria General de ATSA, Claudia Etchepare, acordaron el otorgamiento de este beneficio para quienes se desempeñan en las distintas dependencias sanitarias del Municipio. En la firma estuvieron presentes la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto, y el subsecretario de Salud, Agustín Perez.

El bono será de $70.000, de pago único, y equivalente al dispuesto a nivel nacional. La medida alcanzará a 354 trabajadores y trabajadoras que integran el plantel de profesionales, técnicos, auxiliares, ayudantes y demás personas que desarrollan actividades en los establecimientos sanitarios municipales.

Al respecto, el intendente Martín Perez sostuvo: “este bono que le estamos entregando a los trabajadores de la Sanidad Municipal refuerza el compromiso que tenemos con el fortalecimiento de la salud pública. Es un compromiso que asumimos hace ya siete años con un sistema de salud municipal que venimos fortaleciendo y acrecentando durante todo este tiempo”.

En este sentido, señaló: “al inicio de nuestra gestión, allá por 2019, el Municipio contaba con siete espacios de salud pública. Hoy contamos con 15″ y destacó que «son 354 los trabajadores municipales que van a percibir este bono”.

Asimismo, Perez resaltó el trabajo que se lleva adelante frente al crecimiento sostenido de la demanda sanitaria. “A pesar del incremento sostenido de la demanda que estamos teniendo, se les está dando respuesta a todos los vecinos que lo necesitan. Es compromiso con la salud pública; es compromiso con una ciudad que entendemos tiene que atender la necesidad sanitaria de nuestra gente”, afirmó

Cabe señalar que el 21 de septiembre será día inhábil para todos los empleados y empleadas municipales de la Secretaría de Salud, en el marco del Día de la Sanidad.

De esta manera, el Municipio y ATSA avanzan en medidas de reconocimiento a la tarea que llevan adelante diariamente los trabajadores y trabajadoras de la salud en las distintas áreas y establecimientos municipales.