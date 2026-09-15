El intendente Martin Perez inuguró Chacra Agroexperimental Municipal “Germán Asencio”, mas producción local.

Rio Grande 15/09/2026.- Así lo afirmó el intendente Martín Perez en el marco de la inauguración de la Chacra Agroexperimental Municipal “Germán Asencio”. Este espacio de 3000 metros cuadrados será destinado a la investigación, experimentación, capacitación y desarrollo de la producción local. En el marco de la apertura, el Municipio dio inicio a la temporada frutihortícola 2026-2027 con la primera entrega de plantines del programa RGA Agroproductiva.

Entre las experiencias que ya se desarrollan en la Chacra se encuentra una unidad plantinera con sistema hidropónico, articulada con el INTA y abastecida mediante energía renovable a través de paneles solares. El predio cuenta además con la primera plantinera de frutillas de Tierra del Fuego y un sombráculo destinado al desarrollo de frutas finas, construido desde cero por trabajadores municipales.

También funciona un gallinero experimental con 70 ejemplares de Negra INTA, donde se desarrollan experiencias vinculadas a la producción avícola y a la búsqueda de alternativas locales para la alimentación animal. A esto se suman cultivos de forrajes como avena, cebada y centeno, y experiencias a cielo abierto con ajo violeta, papa, zanahoria y cebolla.

Estas experiencias buscan recuperar prácticas productivas históricas, generar información y desarrollar alternativas que puedan ser transferidas a productores y productoras de la ciudad.

La puesta en funcionamiento de la Chacra es resultado del trabajo conjunto de la Secretaría de Desarrollo Productivo con diferentes áreas municipales, además de la articulación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, productores, productoras, trabajadores rurales, instituciones y empresas de la ciudad.

Durante la jornada también se realizó la primera entrega de plantines correspondiente al programa RGA Agroproductiva. De esta manera, el Estado Municipal renueva su acompañamiento a los productores locales con el desafío de superar nuevamente los 2 millones de plantines producidos y entregados durante la temporada.

La Chacra Agroexperimental Municipal “Germán Asencio” recupera así un espacio histórico de Río Grande y lo proyecta hacia el futuro como un lugar para producir, investigar, aprender e innovar, fortaleciendo las capacidades locales y acompañando el desafío de avanzar hacia una mayor soberanía alimentaria.