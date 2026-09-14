EL GOBIERNO PROVINCIAL CONTINUARÁ ACOMPAÑANDO A VECINOS QUE DEBAN ACTUALIZAR DATOS PARA MANTENER EL SUBSIDIO NACIONAL A LA LUZ Y EL GAS

En este marco, el coordinador de Representación Política, José Santana, explicó que el Gobierno provincial cuenta con un dispositivo de acompañamiento que funciona desde hace más de dos años y que surgió para facilitar a la comunidad la inscripción a los subsidios energéticos.
En relación con la nueva disposición nacional, Santana explicó que «Nación realizará una revisión de los datos de los usuarios y, en determinados casos, se notificará a quienes deban completar o actualizar información», al tiempo que agregó: “a esas personas se les va a comunicar a través de un correo electrónico que deben hacer una modificación y van a tener 60 días para poder realizar el trámite, de lo contrario perderán el subsidio”, detalló.
Asimismo, aclaró que quienes ya se encuentran correctamente inscriptos no deben volver a realizar el trámite. La actualización puede ser necesaria para quienes hayan modificado su situación laboral o familiar, quienes se hayan mudado y deban registrar un nuevo suministro o quienes tengan menos de un año de antigüedad en el sistema de beneficios.
El trámite puede realizarse a través de Mi Argentina o de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). En este sentido, Santana recomendó prestar especial atención a las comunicaciones recibidas y consultar ante cualquier duda.
“Hay vecinos que tienen dudas porque reciben un correo y les mandan un link, y no saben si es de la Secretaría de Energía o si puede tratarse de una estafa”, explicó.
Para facilitar el acceso a la información y a los trámites, la Secretaría de Representación Política brinda atención presencial en los siguientes puntos:
Río Grande: Ricardo Rojas 686, de 10 a 15 h.
Tolhuin: Delegación del Gobierno, Santiago Rupatini 285, de 10 a 15 h.
Ushuaia: 60 Viviendas, Tira 1, Casa 2, de 10 a 15 h.
“Pueden acercarse y nosotros los vamos a asesorar y acompañar en el trámite, como venimos haciéndolo desde hace tiempo”, sostuvo Santana.
Para realizar la consulta se recomienda llevar, en caso de contar con ellas, las boletas de energía eléctrica y gas.
La revisión alcanza a los subsidios correspondientes a energía eléctrica y gas por red, quedado exceptuado el GLP en este proceso.
Además, desde la Secretaría informaron que, de acuerdo con la demanda, se continuarán generando dispositivos territoriales a través de Gobierno en tu Barrio, acercando el asesoramiento y las herramientas necesarias a distintos sectores de la comunidad.