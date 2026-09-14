EL GOBIERNO PROVINCIAL CONTINUARÁ ACOMPAÑANDO A VECINOS QUE DEBAN ACTUALIZAR DATOS PARA MANTENER EL SUBSIDIO NACIONAL A LA LUZ Y EL GAS

Tierra del Fuego 14/09/2026.- El Gobierno de la provincia continúa acompañando y asesorando a vecinos y vecinas que necesiten realizar consultas o actualizar sus datos vinculados a los subsidios de energía eléctrica y gas por red, ante las nuevas disposiciones establecidas por la Secretaría de Energía de la Nación.

En este marco, el coordinador de Representación Política, José Santana, explicó que el Gobierno provincial cuenta con un dispositivo de acompañamiento que funciona desde hace más de dos años y que surgió para facilitar a la comunidad la inscripción a los subsidios energéticos.

En relación con la nueva disposición nacional, Santana explicó que «Nación realizará una revisión de los datos de los usuarios y, en determinados casos, se notificará a quienes deban completar o actualizar información», al tiempo que agregó: “a esas personas se les va a comunicar a través de un correo electrónico que deben hacer una modificación y van a tener 60 días para poder realizar el trámite, de lo contrario perderán el subsidio”, detalló.

Asimismo, aclaró que quienes ya se encuentran correctamente inscriptos no deben volver a realizar el trámite. La actualización puede ser necesaria para quienes hayan modificado su situación laboral o familiar, quienes se hayan mudado y deban registrar un nuevo suministro o quienes tengan menos de un año de antigüedad en el sistema de beneficios.

El trámite puede realizarse a través de Mi Argentina o de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). En este sentido, Santana recomendó prestar especial atención a las comunicaciones recibidas y consultar ante cualquier duda.

“Hay vecinos que tienen dudas porque reciben un correo y les mandan un link, y no saben si es de la Secretaría de Energía o si puede tratarse de una estafa”, explicó.

Para facilitar el acceso a la información y a los trámites, la Secretaría de Representación Política brinda atención presencial en los siguientes puntos:

Río Grande: Ricardo Rojas 686, de 10 a 15 h.

Tolhuin: Delegación del Gobierno, Santiago Rupatini 285, de 10 a 15 h.

Ushuaia: 60 Viviendas, Tira 1, Casa 2, de 10 a 15 h.

“Pueden acercarse y nosotros los vamos a asesorar y acompañar en el trámite, como venimos haciéndolo desde hace tiempo”, sostuvo Santana.

Para realizar la consulta se recomienda llevar, en caso de contar con ellas, las boletas de energía eléctrica y gas.

La revisión alcanza a los subsidios correspondientes a energía eléctrica y gas por red, quedado exceptuado el GLP en este proceso.

Además, desde la Secretaría informaron que, de acuerdo con la demanda, se continuarán generando dispositivos territoriales a través de Gobierno en tu Barrio, acercando el asesoramiento y las herramientas necesarias a distintos sectores de la comunidad.