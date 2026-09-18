EL GOBIERNO PROVINCIAL ALCANZÓ UN ACUERDO SALARIAL E INTEGRAL PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN FUEGUINA

Tierra del Fuego 18/09/2026.- El ministro de Educación, Pablo López Silva, confirmó el acuerdo salarial alcanzado con el sector docente y destacó el compromiso del gobernador Gustavo Melella de construir una solución integral para la educación fueguina, a través del diálogo y la responsabilidad de todos los sectores.

El Gobierno de la Provincia y el sector docente alcanzaron un acuerdo salarial que permite avanzar en una agenda más amplia para el sistema educativo fueguino, con el objetivo que los chicos y chicas vuelvan a las aulas y, al mismo tiempo, abordar las problemáticas estructurales que atraviesan a la educación.

El acuerdo se alcanzó luego del encuentro encabezado por el gobernador Gustavo Melella con representantes del SUTEF, donde se presentó una propuesta integral que contempla no solamente la cuestión salarial, sino también herramientas de financiamiento, fortalecimiento pedagógico, acompañamiento a las trayectorias educativas y políticas vinculadas a la salud de los trabajadores y trabajadoras de la educación.

El próximo lunes comenzarán las mesas técnicas para avanzar en los distintos puntos del acuerdo.

El ministro de Educación, Pablo López Silva, destacó que “es fruto del diálogo, de escuchar y de entender que todos tenemos una responsabilidad frente a una situación que necesitaba una respuesta”.

En ese sentido, el ministro puso en valor la decisión del gobernador Gustavo Melella de avanzar en un acuerdo social y educativo integral, que permita superar la coyuntura y generar herramientas para sostener y transformar el sistema educativo.

“El Gobernador fue muy claro desde el primer momento: no queríamos una solución que se agotara solamente en una discusión salarial. Queríamos construir un acuerdo que nos permita atender lo urgente, pero también discutir las soluciones de fondo que necesita nuestra educación” aseguró.

López Silva remarcó que el acuerdo salarial constituye un paso importante, pero que el desafío continúa con una agenda de trabajo.

“La educación es una responsabilidad de todos. El Estado tiene que asumir su responsabilidad, pero también necesitamos del compromiso de los docentes, de las familias, de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. El diálogo tiene que ser el camino para construir las respuestas que necesitamos” indicó el Ministro.

A su vez, consideró que “este acuerdo demuestra que, aun en momentos complejos, podemos encontrar puntos de encuentro cuando ponemos por delante la educación y el futuro de nuestra provincia”.