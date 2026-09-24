EL GOBIERNO PRESENTÓ EN LA LEGISLATURA EL PROYECTO DE FINANCIAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO

Tierra del Fuego 24/09/2026.- La iniciativa forma parte de los compromisos asumidos con el sector docente y propone establecer un esquema de financiamiento específico y de largo plazo para la educación pública fueguina. Se suma a la Emergencia Salarial Docente ya decretada por el Ejecutivo Provincial.

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentó ante la Legislatura Provincial el proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo, una iniciativa que busca establecer herramientas y recursos específicos para fortalecer de manera sostenida la educación pública de la provincia.

La presentación forma parte de los compromisos asumidos en el acuerdo alcanzado con el sector docente. En ese marco, el Ejecutivo Provincial ya avanzó con la declaración de la Emergencia Salarial Docente y ahora impulsa esta nueva herramienta para abordar el financiamiento del sistema educativo con una mirada integral y de largo plazo.

El proyecto propone la creación de un Fondo de Financiamiento Educativo, destinado exclusivamente al sistema educativo provincial, y establece distintas fuentes para su integración. Los recursos tendrán afectación específica para la Provincia y serán adicionales a los fondos educativos ya existentes.

La iniciativa establece además prioridades claras para la utilización de esos recursos: no menos del 50% deberá destinarse al fortalecimiento del salario docente; no menos del 25% al mantenimiento, los servicios y la mejora de la infraestructura escolar; y no menos del 15% a recursos, equipamiento tecnológico y herramientas didácticas para estudiantes y docentes. El porcentaje restante podrá destinarse a contingencias, necesidades tecnológicas o prioridades operativas del sistema educativo.

Otro de los puntos centrales es la incorporación de una planificación de largo plazo. El proyecto plantea avanzar progresivamente, en un plazo máximo de cinco ejercicios fiscales, hacia una inversión consolidada en educación equivalente al 7,8% del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial, contemplando las condiciones económicas y la disponibilidad efectiva de recursos de la Provincia.

De esta manera, el financiamiento educativo queda vinculado también al crecimiento de la economía fueguina: a medida que la Provincia genere mayor actividad y riqueza, se establece un camino para fortalecer progresivamente la inversión destinada a educación.

La propuesta apunta a dar previsibilidad al sistema educativo más allá de cada gestión de gobierno y a sostener una política de Estado que contemple salarios, infraestructura, equipamiento y nuevas tecnologías.

Con el envío del proyecto a la Legislatura, el Gobierno Provincial da continuidad a las medidas acordadas con el sector docente y pone a consideración de las y los legisladores una herramienta destinada a construir un esquema sostenible de financiamiento para la educación fueguina.