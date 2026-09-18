EL GOBIERNO DECRETÓ LA EMERGENCIA SALARIAL DOCENTE COMO PARTE DEL COMPROMISO ASUMIDO EN EL ACUERDO CON EL SECTOR

Rio Grande 18/09/2026.- La medida establece un marco excepcional para instrumentar herramientas de recomposición salarial y forma parte de la propuesta integral construida en la mesa de diálogo.

El Gobernador Gustavo Melella firmó el decreto que declara la emergencia salarial docente por el plazo de 12 meses, como parte de las herramientas necesarias para avanzar en los compromisos asumidos en el marco del diálogo con el sector docente y dar respuesta a la situación remunerativa de los trabajadores de la educación.

La medida constituye un instrumento de gestión para hacer efectivos los compromisos surgidos de la Mesa Técnica del 14 de septiembre, en el marco de la propuesta de acuerdo social y educativo integral impulsada por el gobernador Gustavo Melella.

El decreto establece un marco temporal que permitirá a los ministerios de Educación y de Economía elaborar informes técnicos sobre la evolución del poder adquisitivo y los componentes remunerativos, formular alternativas de recomposición salarial y realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias, siempre dentro de los créditos autorizados y de las normas vigentes.

En este sentido, el ministro de Educación, Pablo López Silva, destacó que “este decreto es parte del compromiso que asumimos para alcanzar un acuerdo con el sector docente. No es una medida aislada: es una herramienta que nos permite avanzar administrativamente en las soluciones que fueron planteadas en la mesa de diálogo”.

La emergencia salarial contempla la posibilidad de instrumentar medidas excepcionales orientadas al fortalecimiento de las remuneraciones docentes, en articulación con los compromisos establecidos en la propuesta de acuerdo integral.

“Estamos dando pasos concretos para transformar en herramientas de gestión los compromisos que asumimos. La responsabilidad es de todos: del Estado, de los trabajadores de la educación y de toda la comunidad. Nuestro objetivo es que este acuerdo nos permita mirar hacia adelante y trabajar por una educación pública fortalecida”, afirmó López Silva.

“Este decreto es parte del acuerdo integral: convertir el compromiso en acciones concretas y avanzar, entre todos, en las soluciones que necesita la educación fueguina”, concluyó.