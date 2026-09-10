EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA ARTICULA UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA QUE MÁS FAMILIAS ACCEDAN AL GAS NATURAL

Rio Grande 10/09/2026.- El Gobierno de Tierra del Fuego avanza, a través del Banco de Tierra del Fuego y en articulación con Camuzzi, en una herramienta que permitirá financiar las obras necesarias para que familias beneficiarias del subsidio provincial al GLP puedan conectarse a la red de gas natural. La iniciativa busca transformar una necesidad de infraestructura en una mejora concreta en la calidad de vida de los hogares.

Por decisión política del gobernador Gustavo Melella, el Gobierno de la provincia continúa profundizando las acciones destinadas a garantizar el acceso de las familias fueguinas a servicios esenciales y a acompañar los procesos de reconversión hacia fuentes de energía más seguras y eficientes.

En ese marco, el Banco de Tierra del Fuego (BTF) y Camuzzi Gas del Sur firmaron un acuerdo de colaboración que permitirá facilitar el acceso al financiamiento para aquellas familias que actualmente son beneficiarias del subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP), cuentan con factibilidad técnica para conectarse a la red de gas natural y, sin embargo, encuentran dificultades económicas para afrontar las obras necesarias dentro de sus viviendas.

La decisión del Gobierno Provincial apunta así a dar respuesta a una de las principales barreras que enfrentan estos hogares: contar con los recursos necesarios para concretar una obra que, una vez realizada, significará una mejora sustancial y permanente en sus condiciones de vida.

A través del Banco de Tierra del Fuego se instrumentó una línea especial de préstamos personales de hasta 5.968 UVIs, equivalente a más de $9 millones, monto que se actualizará de acuerdo con el valor de la UVI publicado por el Banco Central al momento del otorgamiento y sujeto a la evaluación crediticia correspondiente.

El financiamiento contempla una tasa final del 25%, gracias al subsidio otorgado por el Gobierno de la Provincia, sistema de amortización francés y un plazo de hasta 42 meses, con un período de gracia de seis meses para el inicio del pago de capital e intereses.

Los fondos deberán ser destinados exclusivamente a la ejecución, ampliación, adecuación o reconversión de las instalaciones internas domiciliarias, permitiendo que más hogares puedan completar las obras necesarias para acceder al servicio de gas natural.

La iniciativa representa una nueva instancia de articulación entre el Estado Provincial, el Banco de Tierra del Fuego y Camuzzi para generar soluciones concretas frente a una necesidad que atraviesa a numerosas familias de la provincia.

En este esquema, Camuzzi bonificará los cargos correspondientes a los trabajos que realiza la distribuidora para vincular la instalación domiciliaria con la red pública, incluyendo servicio completo, zanjeo, tapada y colocación del medidor.

De esta manera, el programa combina financiamiento, subsidio y bonificación de costos, con el objetivo de reducir las barreras económicas que actualmente pueden impedir que una familia complete su conexión al gas natural.

El acuerdo también contempla que las cuotas de los préstamos serán incorporadas a la factura mensual del servicio. Esta modalidad fue aprobada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), que autorizó el mecanismo para los usuarios beneficiarios.

La política impulsada por el Gobierno Provincial busca avanzar progresivamente desde el esquema de subsidio al GLP hacia soluciones estructurales que permitan a las familias acceder a la red de gas natural.

En este sentido, el Gobernador Melella viene planteando la necesidad que las políticas públicas no se limiten a atender el costo del consumo, sino que también generen las condiciones para que los hogares puedan acceder a infraestructura que reduzca sus gastos y mejore sus condiciones de habitabilidad.

El acceso al gas natural constituye, en este marco, una política de infraestructura social y de calidad de vida, al permitir reemplazar progresivamente el GLP y otras fuentes de energía por un servicio de red más conveniente y seguro para los hogares.

La herramienta crediticia desarrollada por el BTF permite que el Estado Provincial acompañe ese proceso, poniendo el financiamiento al alcance de familias que, aun teniendo la posibilidad técnica de conectarse, no podían afrontar por sus propios medios el costo de las obras internas.

Para acceder al programa, las personas interesadas deberán realizar inicialmente la consulta de factibilidad técnica, paso previo necesario para determinar las condiciones de conexión de cada vivienda.

La inscripción se realiza a través del sitio de Camuzzi destinado al programa, donde los usuarios podrán iniciar el proceso y conocer los pasos necesarios para avanzar con el financiamiento.

Con esta iniciativa, el BTF además continúa fortaleciendo su rol como banca pública de fomento, utilizando herramientas financieras para acompañar políticas que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las familias.

El acuerdo con Camuzzi constituye así un nuevo paso en una política que busca que el acceso a un servicio esencial no quede condicionado exclusivamente por la capacidad económica de cada hogar, sino que pueda ser acompañado mediante herramientas públicas que permitan concretar las obras necesarias.

Para el Gobierno Provincial, llevar gas natural a más hogares fueguinos no es solamente una obra de infraestructura: es generar mejores condiciones de vida, mayor seguridad y previsibilidad para las familias, y avanzar hacia soluciones energéticas más sostenibles para la provincia.