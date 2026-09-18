El desempleo subió volvió a niveles de la pandemia con 7,9% en el segundo trimestre.

La informalidad subió en el último año del 43,2% a 45%, mientras el empleo formal cayó de 56,6% a 54,9%. De esta manera, la informalidad alcanzó a 10,2 millones de personas, mientras que los 12,5 millones de trabajadores restantes está en condiciones de formalidad.

La suba de casi dos puntos de la informalidad se explica, según precisó el sociólogo Daniel Schteingart de Fundar, por la baja del empleo formal y la suba del informal. «Dentro del informal, lo que crece es sobre todo el cuentapropismo femenino» , resalta.

«Además, la informalidad entre los cuentapropistas alcanza 65,8%. Esto conecta directamente con la advertencia que venimos haciendo desde el Instituto Argentina Grande (IAG) sobre la pérdida de empleo registrado y el desplazamiento hacia inserciones laborales más precarias», destacó Hernán Herrera de IAG.

En medio de una fuerte caída de los salarios, además, los ocupados demandantes se ubican en niveles similares a los de 2025 y a los de la pandemia (2021) en torno al 16,9% .

Entre las regiones con mayor desocupación se destacan la Pampeana con un 9,7% de su población sin trabajo, con mayor tasa en el Gran Rosario (11,5%) y Gran Córdoba con el 10,5%. Detrás quedó el Gran Buenos Aires con el 8,2%. Hacia adentro, los partidos del conurbano muestran un desempleo del 8,8% y en la Ciudad de Buenos Aires se observa un 5,6%.

La pérdida de empleo hacia adentro de las direntes ramas de actividad es algo alarmante, ya que la Industria se ubicó en el 9,5% desde el 7%, mientras que Comercio saltó del 16,7% al 18,5%. Construcción, en tanto, baja del 20,5% al 19,8%.

«Con empleo privado registrado en retroceso, compensado por monotributistas y trabajos informales, el ingreso del hogar deja de alcanzar con un solo perceptor. La respuesta racional de la familia es enviar a un segundo o tercer integrante al mercado laboral. La participación sube por necesidad, no por optimismo. Y si la creación de empleo genuino no acompaña ese aumento de la oferta, la desocupación sube, aunque la tasa de actividad no caiga», justificaron desde la Fundación Libertad y Progreso.

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