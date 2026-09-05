EL CONSEJO ASESOR DE SEGURIDAD VIAL ANALIZÓ MEDIDAS PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN EN DISTINTOS PUNTOS DE USHUAIA

Ushuaia 05/09/2026.- El Consejo Asesor de Seguridad Vial llevó adelante una nueva reunión en la Jefatura de Gabinete del edificio Adolfo Cano, donde se analizaron distintas alternativas destinadas a mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial en puntos críticos de la ciudad.

El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Seguridad Urbana de la Municipalidad de Ushuaia, Alejandro Ledesma, y contó con la participación de los concejales Gabriel de la Vega y Nicolás Pelloli, autoridades de la Policía de la Provincia y de Protección Civil provincial, la jueza del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, Silvina Oyarzún Santana, y representantes de otras instituciones vinculadas a la seguridad de la ciudad.

Durante la reunión se abordaron propuestas vinculadas a la implementación de manos únicas y medidas de ordenamiento del tránsito en distintos sectores, con especial atención en el barrio San Salvador y en la calle Congreso Nacional, donde se busca agilizar la circulación y mejorar las condiciones de seguridad vial.

También se trasladó al Consejo la propuesta de evaluar la implementación de mano única en algún tramo de la calle Fuegia Basket, como otra alternativa para ordenar el tránsito y mejorar la fluidez vehicular en ese sector.

Asimismo, se avanzó en el análisis de la circulación sobre la avenida Perito Moreno de cara a la finalización de la obra del Paseo Costero. En ese marco, se trabajó sobre la futura diagramación del tránsito, los accesos a la rotonda y la señalética existente en el sector, que podría requerir modificaciones una vez concluida la obra y definida la nueva dinámica de circulación.

Desde el Consejo Asesor de Seguridad Vial se destacó la importancia de abordar estas situaciones de manera articulada entre las distintas instituciones, evaluando cada sector de acuerdo con sus características y necesidades. Las propuestas analizadas forman parte de un trabajo orientado a prevenir situaciones de riesgo y generar mejores condiciones de circulación en los puntos más complejos de la ciudad.