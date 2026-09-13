El Concejo Deliberante recibió a la Fuerza Aérea Argentina Renovarán el Radar en la reserva natural Cabo Domingo

El Concejo Deliberante de Río Grande a través de la presidenta del Cuerpo, concejal Guadalupe Zamora, junto a los ediles Jonatan Bogado y Florencia Vargas, recibió a las autoridades vinculadas con la Dirección General de Planes, Programas y Presupuesto de la Fuerza Aérea Argentina.

Se trató de una reunión de trabajo institucional destinada a informar los alcances, objetivos y avances del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) y, particularmente, el proceso de consolidación y desarrollo del Sitio Radar Río Grande ubicado en la reserva natural Cabo Domingo.

La reunión se concretó a partir de la solicitud presentada por el Director General de la Dirección de Planes, Programas y Presupuesto, quien tiene a su cargo la implementación del programa SINVICA y cuya dependencia es responsable de la consolidación y desarrollo de las obras e infraestructura correspondientes.

Durante el encuentro, los representantes de la Fuerza Aérea expusieron aspectos vinculados con el proyecto de vigilancia aeroespacial, poniendo en consideración del Cuerpo Deliberativo sus objetivos, características y avances.

En este sentido, se destacó la relevancia estratégica que posee el sistema para la defensa nacional, la vigilancia y el control de los espacios soberanos, particularmente en una región de importancia geopolítica como el extremo austral argentino.

Los integrantes de la Fuerza Aérea explicaron que el programa no afecta a la reserva natural como tampoco al ecosistema adyacente.

La titular del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora valoró la posibilidad de mantener un diálogo directo con las autoridades de la Fuerza Aérea, entendiendo que el acceso a información de primera mano sobre proyectos de estas características contribuye al conocimiento institucional y al seguimiento de iniciativas de relevancia estratégica para Río Grande y Tierra del Fuego.

Por parte de la Fuerza Aérea participaron representantes de la Dirección General de Planes, Programas y Presupuesto, así como el Comodoro Jorge Fernando Nedelcou, jefe de la Dirección de Sistemas de Vigilancia Aeroespacial, el Comodoro Javier Chiappai, y el Capitán Lucas Ezequiel Costa, jefe de la Estación Radar Río Grande.