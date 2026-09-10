El CEPET de Río Grande sigue sin clases: alumnos enviados a sus hogares por nuevas fallas edilicias

Rio Grande 10/09/2026.- Supuestamente hoy deberían haberse reiniciado las clases en el CEPET de nuestra ciudad, pero esto no ocurrió. A las 07:45 horas, cuando docentes y alumnos se presentaron en el establecimiento, personal de Camuzzi realizó una prueba de presión en las instalaciones. En ese momento, el laboratorio se inundó y el agua cubrió dos aulas. Al encender las calderas, se comprobó que no lograban calefaccionar el edificio, por lo que se decidió enviar nuevamente a los estudiantes a sus hogares.

Cuatro semanas sin clases

El CEPET acumula ya cuatro semanas consecutivas sin actividad escolar debido a graves problemas de infraestructura:

Matafuegos vencidos

Instalaciones eléctricas deficientes y cortocircuitos

Pérdidas de gas

Faltante de cerraduras, mesas y sillas

La situación expone un cuadro de abandono que compromete tanto la seguridad como el derecho a la educación de cientos de jóvenes.

Listado de faltantes y problemas edilicios del CEPT Rio Grande, que dio inicio a los reclamos la suspensión de clases.

Docentes en resistencia

Los docentes han decidido permanecer en sus puestos de trabajo hasta que se disponga su traslado a otro edificio que esté en condiciones. La comunidad educativa coincide en que no se puede dictar clases en un establecimiento que representa un riesgo permanente para alumnos y trabajadores.

Símbolo del abandono estatal

El caso del CEPET no es aislado: refleja la crisis estructural de la infraestructura escolar en Tierra del Fuego. La falta de inversión y mantenimiento convierte a las escuelas en espacios inseguros, mientras el gobierno provincial guarda silencio frente a los reclamos de padres, docentes y alumnos.

En conclusión, el CEPET se ha transformado en un símbolo del abandono estatal y de la desidia política hacia la educación pública. La comunidad exige soluciones urgentes: reparación integral del edificio, provisión de mobiliario y cumplimiento estricto de las normas de seguridad. Cada día sin clases profundiza la desigualdad y vulnera el futuro de los estudiantes fueguinos.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar