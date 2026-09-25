EL CENTRO CULTURAL ALEM CELEBRÓ SUS 25 AÑOS DE TRAYECTORIA JUNTO A LAS Y LOS RIOGRANDENSES

Rio Grande 25/09/2026.- Asistieron cientos de estudiantes, familias y público en general. Como cierre de los festejos, el lunes se llevó adelante un acto donde se reconoció a trabajadores, docentes y comercios que acompañaron la historia de este espacio cultural. También se entregaron una placa conmemorativa y una Declaración de Interés Cultural.

El Municipio de Río Grande celebró el 25° aniversario del Centro Cultural “Leandro N. Alem”. Un espacio que, a lo largo de todos estos años, se consolidó como un lugar de formación, expresión artística, encuentro y participación comunitaria donde generaciones de riograndenses encontraron un lugar para aprender, crear y compartir.

Además, el acto realizado el lunes, contó con la presencia de los concejales Guadalupe Zamora, Alejandra Arce y Jonatan Bogado, quienes hicieron entrega de una placa conmemorativa y una Declaración de Interés Cultural en reconocimiento a la trayectoria del Centro Cultural Alem, así como al aporte a la comunidad riograndense.

Desde la Subsecretaría de Cultura se distinguió a titulares de comercios locales que, a lo largo de los años, acompañaron distintas iniciativas mediante la donación de materiales. A través de los aportes mencionados, se logró concretar propuestas pensadas para la comunidad como “Cartucheras y muñecos solidarios”, así como trabajos destinados al embellecimiento y puesta en valor del edificio.

Uno de los momentos más emotivos del festejo fue el reconocimiento al personal jubilado del Centro Cultural, quienes fueron homenajeados por haber contribuido al crecimiento cotidiano y ser parte de la historia de este espacio.

También se destacó al profesor Luis Argamonte, quien estuvo a cargo del Taller de Tango desde la inauguración del Centro Cultural Alem, acompañando durante 25 años a vecinas y vecinos mediante la enseñanza de esta expresión artística.

Asimismo, la jornada contó con la participación de la Banda Municipal de Música y los profesores de Música y Canto interpretaron diferentes temas del cancionero popular. Además, se realizó el tradicional corte de torta, momento que reunió a todos los presentes.

De esta forma, el Estado Municipal promueve diariamente el acceso a la cultura y fortalece los espacios que forman parte de la historia de Río Grande, acompañando la construcción colectiva de una identidad viva, diversa y arraigada en su comunidad.