EL BTF PROFUNDIZA VÍNCULOS INTERNACIONALES PARA AMPLIAR LAS HERRAMIENTAS DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO

Tierra del Fuego 17/09/2026.- El presidente del Banco de Tierra del Fuego (BTF), Adrián Cosentino, mantuvo un encuentro de trabajo con representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para explorar líneas de complementariedad, cooperación y trabajo conjunto en materia de asistencia crediticia a sectores estratégicos.

La reunión tuvo lugar en las oficinas centrales del organismo francés en París, en una escala de la misión oficial que el presidente del BTF encabeza a China. En esa instancia, Cosentino presentó el plan estratégico del Banco, con especial referencia al área de trabajo con contrapartes oficiales, y ambas instituciones coincidieron en avanzar próximamente hacia una agenda más específica que permita definir acciones concretas de cooperación.

“Presentamos el programa de gestión que viene desarrollando el Banco, con foco en la nueva unidad de finanzas estructuradas y en los trabajos de sindicación con otros actores. Con la AFD coincidimos en la voluntad de definir en conjunto sectores estratégicos que puedan ser acompañados mediante cofinanciamiento o a través de una línea de segundo piso, siempre con foco en promover el desarrollo productivo de la región”, señaló al respecto Cosentino.

El plan estratégico impulsado por el Banco tuvo una excelente recepción por parte de los representantes internacionales. En ese marco, ambas instituciones se comprometieron a profundizar el trabajo conjunto, con el fin de avanzar en las agendas específicas de financiamiento y rápidamente viabilizar iniciativas que se traduzcan en mayor y mejor diversidad de instrumentos de asistencia financiera para actividad productiva e infraestructura en la provincia.

La Agencia Francesa de Desarrollo es una institución financiera pública que impulsa la política de desarrollo internacional de Francia. Su misión es financiar, acompañar y acelerar las transiciones hacia un mundo más justo y sostenible. A través del apoyo técnico y financiero, la AFD impulsa proyectos en países en desarrollo y emergentes que promueven el crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.

Cosentino remarcó que “este acercamiento forma parte de una agenda más amplia de vinculación con instituciones de desarrollo, con la relevancia de la AFD. Es esencial que el BTF se pueda complementar con estos organismos, en el marco del fuerte foco que nuestro programa le da a la asistencia de proyectos estratégicos y al soporte de infraestructura que venimos desarrollando con distintas modalidades y esquemas crediticios. Queremos que estas relaciones que estamos profundizando se traduzcan, en el tiempo, en herramientas concretas para acompañar al entramado productivo fueguino, fortaleciendo así el rol del BTF como banca de fomento”.