EL BTF LANZA UNA NUEVA UNIDAD DE FINANZAS ESTRUCTURADAS Y SE INCORPORA COMO AGENTE DEL MERCADO ARGENTINO DE VALORES

Tierra del Fuego 01/09/2026.- El Banco de Tierra del Fuego (BTF) continúa ampliando las herramientas destinadas a acompañar el desarrollo del sector productivo provincial. En ese marco, presentó una nueva unidad especializada en mercado de capitales, servicios fiduciarios y finanzas estructuradas, que tendrá como objetivo diseñar soluciones de financiamiento a medida para proyectos que, por su escala, características o complejidad, requieran estructuras diferentes a las líneas de crédito tradicionales.

Al presentar la iniciativa, el presidente del BTF, Adrián Cosentino, explicó que «el objetivo es acompañar desde el Banco proyectos de inversión que, por su escala o su complejidad, requieran de una mirada específica y de un equipo especializado, combinando la asistencia crediticia con otras herramientas que presentamos hoy. Es el espíritu de poder acompañar todo tipo de demanda que requiera de un trabajo a medida y que exceda nuestras líneas tradicionales».

La nueva área de negocio atenderá necesidades que requieran articulación en el mercado de capitales, servicios fiduciarios o finanzas estructuradas. Entre las alternativas que podrá abordar se encuentran las inversiones con garantías o riesgos diferentes a los habituales, uniones de empresas para nuevos desarrollos, fideicomisos destinados a infraestructura y obra pública, y operaciones de financiamiento sindicado para iniciativas que, por su magnitud o complejidad, requieran la participación conjunta de distintos actores.

En particular sobre los servicios fiduciarios, Cosentino remarcó que “se trata de herramientas clave para financiar proyectos de gran escala y el Banco cuenta con la capacidad para llevar adelante las tareas de organización asociadas a este tipo de operaciones”.

Con respecto a las soluciones de créditos sindicados, el presidente del BTF destacó que ”el Banco podrá trabajar junto con otras entidades financieras y, de manera complementaria, con los departamentos de organismos multilaterales de crédito que atienden al sector privado, para organizar y acercar herramientas de crédito conjunto hacia proyectos que distintos actores de la provincia pueden generar y que requieran financiamiento específico”.

Como parte de esta estrategia de ampliación de servicios para el sector productivo y comercial, el Banco de la Provincia también se encuentra relanzando su área de comercio exterior, en donde además de los productos y servicios tradicionales, se buscará ofrecer soluciones de financiamiento para operaciones de exportación e importación que, por sus características, requieran asistencia específica.

El encuentro fue también el marco elegido para formalizar la membresía del Banco al Mercado Argentino de Valores (MAV), un paso que permitirá ampliar las herramientas disponibles para las pymes y empresas fueguinas, y fortalecer el vínculo entre el sistema financiero provincial y el mercado de capitales.

Sobre este nuevo avance, Cosentino destacó que «es una jornada muy simbólica para el banco, porque era algo que veníamos trabajando desde hace tiempo y que nos permite poner a disposición de las pymes y las empresas de la provincia toda la infraestructura del mercado de capitales».

Del anuncio participó también Fernando J. Luciani, CEO del MAV, quien subrayó que «a partir de este momento, el Banco comienza a ser un actor más del mercado de capitales, con la posibilidad de comprar, vender e intermediar en la oferta y la demanda de productos bursátiles», y agregó que la membresía «es el primer paso» de una estructura de negocios más amplia que las autoridades del Banco ya venían delineando.

En el marco del acuerdo, el BTF también avanzará en la incorporación de alternativas de ahorro e inversión, principalmente a través de Fondos Comunes de Inversión (FCI), en su rol de Agente de Colocación y Distribución Integral (ACDI) autorizado por la Comisión Nacional de Valores.

De cara a los próximos pasos, Cosentino convocó a las cámaras empresariales, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y a los distintos sectores productivos a acercar sus iniciativas al Banco.

En ese sentido, reiteró que «vamos a escuchar a las pymes y a las grandes empresas que tengan una idea de desarrollo que no encuentre respuesta en el crédito tradicional, y vamos a trabajar juntos para encontrar una solución».

De esta manera, el BTF busca profundizar su rol como banca de desarrollo provincial, complementando su oferta tradicional de crédito con herramientas del mercado de capitales y estructuras financieras específicas que permitan acompañar proyectos de distinta escala y contribuir al crecimiento del entramado productivo.