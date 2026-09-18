Economía, Info general, Nacionales, Política, Provinciales, seguridad

Duro cruce entre la oficina de respuesta oficial del gobierno nacional y el Intendente Martin Perez de Rio Grande

Por Armando Cabral

Rio Grande 18/09/2026.- Un durísimo cruce se dio a través de la red social X a partir de un reclamo del Intendente de Rio Grande sobre la inexistencia de los montos anunciados para la construcción de la base militar integrada en Ushuaia que, según manifestó, no estaban incluidos en el presupuesto. la respuesta no se hizo esperar y provino de la Oficina de Respuesta Oficial del gobierno nacional, desde donde se aclaró que los fondos están asignados, y figuran en el apartado de las fuerzas armadas dentro del presupuesto 2027. A esto desde su red social el intendente riograndense manifestó que «Denle a la Base su partida plurianual específica como manda la ley. Las obras plurianuales no se esconden en una partida genérica. Tanto en 2022 como en 2023 la Base tuvo su partida específica en la lista anexa de obras».

Aquí el cruce entre la oficina de Respuesta Oficial de la Presidencia de la nacion y el Intendente Martin Pérez de Rio Grande, por los fondos destinados a la construcción de la Base Militar en en Ushuaia.

PostVer posts nuevos

Conversación

Martín Perez
@MartinPerezTDF
Presidente Javier Milei: La Base Naval Ushuaia que usted anunció por cadena nacional NO aparece con partida propia en el proyecto de presupuesto para 2027. Desde su Gobierno dijeron textualmente que iba a ser “prioridad”.
Para Río Grande tampoco hay una obra nacional nueva prevista en el proyecto de presupuesto ni fondos para terminar las obras que su administración dejó paralizadas desde diciembre de 2023. La Base es una prioridad estratégica y tiene que estar en el presupuesto con partidas asignadas.
Anunciarla solo por TV está lejos de ser suficiente.
Oficina de Respuesta Oficial
@RespOficial_Arg
LA BASE NAVAL INTEGRADA ESTÁ EN EL PRESUPUESTO, INTENDENTE. APRENDA A LEER El Intendente de Río Grande abrió el proyecto de Presupuesto 2027, buscó un renglón con el nombre de la Base Naval y, como no lo encontró, armó una denuncia por Twitter atacando injustificadamente al Gobierno. Una obra que ejecuta la Armada se carga en el presupuesto de la Armada.
Ahí está la inversión de la Base Naval Integrada de Ushuaia, con $330.000 millones previstos en el proyecto que entró ayer al Congreso. Pero ni siquiera se va a esperar a 2027. La misma noche de la Cadena Nacional salió el Decreto 867/2026, que reforzó al Ministerio de Defensa con $200.000 millones para arrancar ya con obradores y muelle.
Las licitaciones salen en octubre, noviembre y diciembre, antes de que el nuevo Presupuesto empiece a correr. En total serán $530.000 millones.
Al Presupuesto le pidió un título con nombre propio, y de paso colgó en la misma queja las obras de su municipio, de las que se tiene que hacer cargo él. La Base tiene decreto firmado y plata asignada, y en octubre arranca su construcción.

Post

Ver posts nuevos
Conversación
Martín Perez
@MartinPerezTDF
Denle a la Base su partida plurianual específica como manda la ley. Las obras plurianuales no se esconden en una partida genérica. Tanto en 2022 como en 2023 la Base tuvo su partida específica en la lista anexa de obras.
La Ley 24.156 exige que las obras que exceden un ejercicio informen cuánto se invirtió, cuánto se prevé invertir en los años siguientes, el costo total y su cronograma de ejecución física. Además, para integrar el Presupuesto Nacional, los proyectos de inversión deben estar registrados y validados en el BAPIN. Si todo eso desaparece dentro de una partida general, se pierde la trazabilidad presupuestaria de la obra.
El formato que le dan es una caja discrecional que mañana pueden reasignar a cualquier cosa. Este Gobierno reasignó partidas a discreción más de veinte veces en menos de tres años. ¿Quién detuvo la construcción de la Base? El presidente Milei.
El formato presupuestario poco serio que le están dando a la obra deja abierta la posibilidad de que, ante un cambio de humor de Donald Trump o una vez pasado el impacto mediático del anuncio, vuelva a detenerse. Insisto: ya la detuvieron una vez.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
loading...