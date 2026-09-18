Duro cruce entre la oficina de respuesta oficial del gobierno nacional y el Intendente Martin Perez de Rio Grande

LA BASE NAVAL INTEGRADA ESTÁ EN EL PRESUPUESTO, INTENDENTE. APRENDA A LEER El Intendente de Río Grande abrió el proyecto de Presupuesto 2027, buscó un renglón con el nombre de la Base Naval y, como no lo encontró, armó una denuncia por Twitter atacando injustificadamente al Gobierno. Una obra que ejecuta la Armada se carga en el presupuesto de la Armada.

Ahí está la inversión de la Base Naval Integrada de Ushuaia, con $330.000 millones previstos en el proyecto que entró ayer al Congreso. Pero ni siquiera se va a esperar a 2027. La misma noche de la Cadena Nacional salió el Decreto 867/2026, que reforzó al Ministerio de Defensa con $200.000 millones para arrancar ya con obradores y muelle.

Las licitaciones salen en octubre, noviembre y diciembre, antes de que el nuevo Presupuesto empiece a correr. En total serán $530.000 millones.