Duro cruce entre la oficina de respuesta oficial del gobierno nacional y el Intendente Martin Perez de Rio Grande
PorArmando Cabral
Rio Grande 18/09/2026.- Un durísimo cruce se dio a través de la red social X a partir de un reclamo del Intendente de Rio Grande sobre la inexistencia de los montos anunciados para la construcción de la base militar integrada en Ushuaia que, según manifestó, no estaban incluidos en el presupuesto. la respuesta no se hizo esperar y provino de la Oficina de Respuesta Oficial del gobierno nacional, desde donde se aclaró que los fondos están asignados, y figuran en el apartado de las fuerzas armadas dentro del presupuesto 2027. A esto desde su red social el intendente riograndense manifestó que «Denle a la Base su partida plurianual específica como manda la ley. Las obras plurianuales no se esconden en una partida genérica. Tanto en 2022 como en 2023 la Base tuvo su partida específica en la lista anexa de obras».
Aquí el cruce entre la oficina de Respuesta Oficial de la Presidencia de la nacion y el Intendente Martin Pérez de Rio Grande, por los fondos destinados a la construcción de la Base Militar en en Ushuaia.
PostVer posts nuevos
Conversación
Martín Perez
@MartinPerezTDF
·
Presidente Javier Milei: La Base Naval Ushuaia que usted anunció por cadena nacional NO aparece con partida propia en el proyecto de presupuesto para 2027. Desde su Gobierno dijeron textualmente que iba a ser “prioridad”.
Para Río Grande tampoco hay una obra nacional nueva prevista en el proyecto de presupuesto ni fondos para terminar las obras que su administración dejó paralizadas desde diciembre de 2023. La Base es una prioridad estratégica y tiene que estar en el presupuesto con partidas asignadas.
Anunciarla solo por TV está lejos de ser suficiente.
Oficina de Respuesta Oficial
@RespOficial_Arg
LA BASE NAVAL INTEGRADA ESTÁ EN EL PRESUPUESTO, INTENDENTE. APRENDA A LEER El Intendente de Río Grande abrió el proyecto de Presupuesto 2027, buscó un renglón con el nombre de la Base Naval y, como no lo encontró, armó una denuncia por Twitter atacando injustificadamente al Gobierno. Una obra que ejecuta la Armada se carga en el presupuesto de la Armada.
Ahí está la inversión de la Base Naval Integrada de Ushuaia, con $330.000 millones previstos en el proyecto que entró ayer al Congreso. Pero ni siquiera se va a esperar a 2027. La misma noche de la Cadena Nacional salió el Decreto 867/2026, que reforzó al Ministerio de Defensa con $200.000 millones para arrancar ya con obradores y muelle.
Las licitaciones salen en octubre, noviembre y diciembre, antes de que el nuevo Presupuesto empiece a correr. En total serán $530.000 millones.
Al Presupuesto le pidió un título con nombre propio, y de paso colgó en la misma queja las obras de su municipio, de las que se tiene que hacer cargo él. La Base tiene decreto firmado y plata asignada, y en octubre arranca su construcción.
Post
Ver posts nuevos
Conversación
Martín Perez
@MartinPerezTDF
Denle a la Base su partida plurianual específica como manda la ley. Las obras plurianuales no se esconden en una partida genérica. Tanto en 2022 como en 2023 la Base tuvo su partida específica en la lista anexa de obras.
La Ley 24.156 exige que las obras que exceden un ejercicio informen cuánto se invirtió, cuánto se prevé invertir en los años siguientes, el costo total y su cronograma de ejecución física. Además, para integrar el Presupuesto Nacional, los proyectos de inversión deben estar registrados y validados en el BAPIN. Si todo eso desaparece dentro de una partida general, se pierde la trazabilidad presupuestaria de la obra.
El formato que le dan es una caja discrecional que mañana pueden reasignar a cualquier cosa. Este Gobierno reasignó partidas a discreción más de veinte veces en menos de tres años. ¿Quién detuvo la construcción de la Base? El presidente Milei.
El formato presupuestario poco serio que le están dando a la obra deja abierta la posibilidad de que, ante un cambio de humor de Donald Trump o una vez pasado el impacto mediático del anuncio, vuelva a detenerse. Insisto: ya la detuvieron una vez.
Rio Grande 15/09/2026.- En Argentina decimos “hacerse el boludo”. En otros idiomas no sé, tampoco me interesa demasiado, pero aquí resulta poderosamente llamativo lo que ocurre en esta sociedad de oscuridad informativa. Si a eso le sumamos el alto grado de desconocimiento general sobre los temas realmente importantes —y no los urgentes—, entonces tenemos un caldo de cultivo perfecto para que los inútiles nos gobiernen.
Rio Grande 11/09/2026.- Por Armando Cabral En los últimos días, algunos sectores políticos y empresariales de Ushuaia han señalado a los docentes fueguinos como responsables de la caída de las ventas y de la crisis económica local, atribuyendo al acampe y a las medidas de fuerza el deterioro comercial. La acusación es tan injusta como hipócrita: se pretende que los trabajadores de la educación sostengan el sistema con sueldos de $800.000 por un cargo, mientras quienes los critican perciben varios millones de pesos mensuales en dietas, contratos y beneficios estatales.
Rio Grande 08/09/2026.- En su aniversario número 26, La Licuadora TDF reafirma su compromiso con la verdad, la ética y la independencia. Un medio que nació para incomodar al poder y dar voz a la sociedad fueguina, y que hoy se consolida como memoria viva de la provincia.
Rio Grande 29/08/2026.- El director de la consultora Neodelfos, Leonardo Pérez Bustos, analizó la situación política y económica de Tierra del Fuego y fue contundente: “Los fueguinos vienen detectando desde hace dos años una pérdida de rumbo por parte del gobierno provincial”. Según el especialista, la administración local se encuentra “descoordinada, obsesionada con una reforma constitucional que no forma parte de la agenda de la mayoría de los ciudadanos”, mientras los problemas reales —endeudamiento, desempleo y caída del poder adquisitivo— se profundizan.
Rio Grande 23/08/2026.- Llevar la escarapela de Malvinas todos los días, y no solo el 2 de abril, es un gesto que trasciende el patriotismo formal. Es un acto de oposición política y de memoria activa frente a un gobierno que ha mostrado admiración por figuras como Margaret Thatcher, responsable directa de la guerra de 1982, y que hoy habilita la explotación de nuestros recursos naturales en manos extranjeras, como la empresa israelí Navitas Petroleum en la cuenca Malvinas.
Esta es un área lista para widgets. Agregue algunos y aparecerán aquí.