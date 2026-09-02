Duras críticas de la UIA al Gobierno: «Esta gente no sabe lo que es una fábrica»

En declaraciones radiales, aseguró sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, que «estamos manejados por Rivadavia II. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno«.

Y fue más allá al sostener: «Debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?».

Moretti expresó que si bien hay sectores «a los que el Gobierno apuesta fuerte», como el agro, la minería y el petróleo, el sector industrial « en su conjunto está en una situación muy, muy difícil» .

Según los datos citados por la UIA, durante el primer semestre del año la actividad industrial acumuló una caída del 2,2%, mientras que en los últimos doce meses se perdieron alrededor de 52.000 empleos directos.

Día de poca celebración y reclamos de la UIA contra el Gobierno

Los dirigentes de laUnión Industrial Argentina (UIA) celebrarán este miércoles un nuevo Día de la Industria aunque consideran que no hay mucho para festejar. Lejos quedó el 2 de septiembre de 2024, cuando el presidente Javier Milei fue invitado a la sede de la entidad y dio un discurso aperturista y liberal.

Los pedidos de los industriales no han cambiado a lo largo de 2026. Tuvieron dos reuniones mano a mano con Luis Caputo, el ministro de Economía, quien calificó recientemente de «tarados» a los que proponen políticas para favorecer a la industria.

La relación entre Martín Rappallini, el presidente de la UIA, y el titular del Palacio de Hacienda es tirante. Todo pedido de la entidad hasta ahora ha chocado con la misma respuesta: que se venían los mejores 18 meses de la historia reciente, que iban a bajar las tasas de interés, que se iban a reactivar la demanda y el crédito. Rappallini salió de esas reuniones descreyendo de la gran confianza que exultaba Caputo respecto de la economía y tenía razón. Poco de lo que dijo está pasando. Un reciente informe del Centro de Estudios Orlando Ferreres, que tuvo alto impacto en el mercado financiero, dice que la recuperación de la actividad va a ser más lenta de lo que se suponía.

El último pedido desesperado, de hace una semana, fue de directivos del área de asuntos tributarios de la central, que le pidieron a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que suspenda los embargos de pymes por 180 días.

El clima en el evento por el Día de la Industria, que se llevará a cabo en la planta de la empresa Elea Phoenix, va a ser tenso. Hay mucha expectativa sobre el contenido del discurso de Rappallini. Hay algunos directivos dentro de la central fabril que ya entienden que tendría que salir a mostrar el descontento del sector con el Gobierno de una manera más firme, atento a que se aproxima un nuevo período electoral.

Fuente: Ámbito