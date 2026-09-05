DISFRUTÁ DE UN NUEVO FIN DE SEMANA EN RÍO GRANDE

Rio Grande 05/09/2026.- CONOCÉ LA MUESTRA “SIGUIENDO LA RUTA DE LA AEROPOSTA, 10 AÑOS DESPUÉS” La propuesta invita a la comunidad a conocer las piezas fotográficas de Luis Soler, un recorrido por la historia de los primeros vuelos que conectaron la Patagonia, además se suma un apartado especial con elementos que pertenecieron al padre de Chiquito Martínez, quien formó parte de la Aeroposta y documentos del archivo del Museo. La muestra está disponible este viernes desde las 9 hasta las 17 horas y el sábado de 15 a 18 horas, en el Museo Municipal Virginia Choquintel, ubicado en Alberdi 555.

“MERCADO DEL ATLÁNTICO” EN EL PASEO

Las y los riograndenses podrán recorrer el Mercado del Atlántico en el Paseo Canto del Viento, ubicado en Fagnano 650. El viernes atenderá de 10 a 20 horas, mientras que el sábado y domingo abrirá sus puertas de 16 a 20 horas. Un espacio en el que encontrarán productos elaborados por emprendedores, artesanos y productos locales.

SUMATE A LA CHARLA “AVES RAPACES DE LA ESTEPA FUEGUINA”

Será propuesta para conocer las principales especies que habitan Tierra del Fuego, sus características y el importante rol que cumplen dentro de los ecosistemas locales. Se desarrollará este viernes a las 14 horas en el Centro de Interpretación Ambiental, ubicado en Ruta N°3, frente al Barrio Las Barrancas.

RECORRÉ EL PASEO “CANTO DEL VIENTO”

Durante el fin de semana, el Paseo Canto del Viento abrirá sus puertas de 16 a 20 horas para que las familias disfruten de un espacio que reúne emprendimientos, artesanos, manualistas y diferentes propuestas para recorrer y conocer la producción local.

CONCIERTO DE “CORRESPONSALES DEL BARRIO

En el marco del 25° aniversario del Centro Cultural “Leandro N. Alem” este viernes 4, a las 21 horas se presentarán Los Corresponsales del Barrio, quienes brindarán el recital “Que se rompa, pero que no se doble”. La entrada es libre y gratuita.

“PREVIANDO EL CUMPLE”

Este sábado 5, desde las 15 horas, se realizará una jornada artística de collage y origami abierta a mayores de 16 años y artistas visuales. Durante el encuentro se realizarán producciones inspiradas en los 25 años del Centro Cultural Alem, como parte de la construcción colectiva de esta celebración.