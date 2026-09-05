DISFRUTÁ DE UN NUEVO FIN DE SEMANA EN RÍO GRANDE

“MERCADO DEL ATLÁNTICO” EN EL PASEO
Las y los riograndenses podrán recorrer el Mercado del Atlántico en el Paseo Canto del Viento, ubicado en Fagnano 650. El viernes atenderá de 10 a 20 horas, mientras que el sábado y domingo abrirá sus puertas de 16 a 20 horas. Un espacio en el que encontrarán productos elaborados por emprendedores, artesanos y productos locales.
SUMATE A LA CHARLA “AVES RAPACES DE LA ESTEPA FUEGUINA”
Será propuesta para conocer las principales especies que habitan Tierra del Fuego, sus características y el importante rol que cumplen dentro de los ecosistemas locales. Se desarrollará este viernes a las 14 horas en el Centro de Interpretación Ambiental, ubicado en Ruta N°3, frente al Barrio Las Barrancas.
RECORRÉ EL PASEO “CANTO DEL VIENTO”
Durante el fin de semana, el Paseo Canto del Viento abrirá sus puertas de 16 a 20 horas para que las familias disfruten de un espacio que reúne emprendimientos, artesanos, manualistas y diferentes propuestas para recorrer y conocer la producción local.
CONCIERTO DE “CORRESPONSALES DEL BARRIO
En el marco del 25° aniversario del Centro Cultural “Leandro N. Alem” este viernes 4, a las 21 horas se presentarán Los Corresponsales del Barrio, quienes brindarán el recital “Que se rompa, pero que no se doble”. La entrada es libre y gratuita.
“PREVIANDO EL CUMPLE”
Este sábado 5, desde las 15 horas, se realizará una jornada artística de collage y origami abierta a mayores de 16 años y artistas visuales. Durante el encuentro se realizarán producciones inspiradas en los 25 años del Centro Cultural Alem, como parte de la construcción colectiva de esta celebración.