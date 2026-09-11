Día del Maestro: entre el homenaje y la crisis más profunda de la educación argentina

Rio Grande 11/09/2026.- La conmemoración del 11 de septiembre se tiñe de tristeza: los salarios docentes perdieron un 30% de poder adquisitivo desde 2023, el financiamiento educativo se desplomó y las pruebas PISA 2025 ubicaron al país por debajo de la media mundial.

El deterioro salarial

En 2023, un maestro de primaria con diez años de antigüedad y jornada simple percibía en promedio $254.331 brutos, equivalentes a $1.541.860 a precios constantes de 2026. Tres años después, el mismo cargo recibe $1.081.158, lo que implica una caída del 30% en poder adquisitivo.

La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el recorte del 77% en Educación Obligatoria agravaron la situación. Las provincias quedaron solas frente al financiamiento, generando desigualdades extremas: mientras Neuquén supera los $2,5 millones brutos, Mendoza y Tucumán rondan apenas entre $935.000 y $1,2 millones.

El golpe de las pruebas PISA

Los resultados de PISA 2025, publicados en 2026, confirmaron el retroceso:

Matemática: 367 puntos (−11 respecto a 2022), con un 76% de estudiantes sin alcanzar el nivel mínimo .

367 puntos (−11 respecto a 2022), con un . Lectura: 389 puntos (−12), con un 59% por debajo del nivel básico.

389 puntos (−12), con un 59% por debajo del nivel básico. Ciencias: 393 puntos (−13), con un 59% sin aprendizajes mínimos.

Argentina quedó en los puestos 75 (Matemática), 62 (Lectura) y 71 (Ciencias) de 91 países, y octava en América Latina, detrás de Chile, Uruguay, México, Brasil, Perú, Colombia y Costa Rica.

Un panorama crítico

Desfinanciamiento estructural: el retiro del Estado nacional del financiamiento educativo trasladó la carga a las provincias.

el retiro del Estado nacional del financiamiento educativo trasladó la carga a las provincias. Salarios en caída: un maestro necesita doble turno para cubrir la canasta básica.

un maestro necesita doble turno para cubrir la canasta básica. Resultados académicos alarmantes: casi la mitad de los estudiantes argentinos tiene bajo desempeño simultáneo en Matemática, Lectura y Ciencias.

casi la mitad de los estudiantes argentinos tiene bajo desempeño simultáneo en Matemática, Lectura y Ciencias. Un panorama crítico Desfinanciamiento estructural: el retiro del Estado nacional del financiamiento educativo trasladó la carga a las provincias. Políticas de ajuste: el gobierno de Milei recortó programas, subsidios y fondos específicos, debilitando la infraestructura escolar y los salarios. Salarios en caída: un maestro necesita doble turno para cubrir la canasta básica. Resultados académicos alarmantes: casi la mitad de los estudiantes argentinos tiene bajo desempeño simultáneo en Matemática, Lectura y Ciencias.



El Día del Maestro 2026 expone una paradoja dolorosa: se homenajea a los docentes mientras sus condiciones laborales se deterioran y el sistema educativo argentino muestra un retroceso alarmante. El contraste entre 2023 y 2026 revela que, sin inversión sostenida y respeto institucional, la educación pública se convierte en el reflejo más crudo de la crisis social y económica del país.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar